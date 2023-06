Naim Darrechi destroza a Yeri Mua en redes y expone que ¡ella propició a que su amiga se le insinuara!

Naim Darrechi, ex de Yeri Mua, defendió a Alexia Cruz, luego de ser expuesta por la influencer.



El influencer Naim Darrechi no se quedó callado ante las declaraciones que hizo Yeri Mua, su ex, sobre quien fuera su mejor amiga, Alexia Cruz. Darrechi dice que estuvo de “rogona” con él.

Ambos creadores de contenido estuvieron en el ojo del huracán, luego de que confirmaron que Yeri estaba embarazada, pero interrumpió el embarazo debido a que no quería que su bebé tuviera un padre “golpeador”.

Yeri Mua despotricó contra Alexia Cruz. / Instagram: @yerimua

Tal situación dejó al descubierto que Yeri Mua y Naim no quedaron en buenos términos. Sin embargo, ahora que nuevamente lo involucraran en la más reciente polémica de la joven, esto destrozó rotundamente su imagen.

A través de la plataforma de TikTok, el español explicó qué pasó con Alexia y destapó que Yeri Mua fue quien propició que su entonces amiga ingiriera sustancias prohibidas.

Naim y Yeri terminaron su relación, tras varias polémicas. / Instagram: @naimdarrechi

“Si es cierto que Alexia se me quiso insinuar, pero me da mucha hueva que no expliquen el por qué y que Yeri siempre cuente las cosas a su versión y como le interesa”, indicó Darrechi.

Y añadió: “Un día antes de La Bresh, tú me pediste que te consiguiera unos buenos hongos y tanto tú, como yo, convencimos a Alexia, que no quería meterse ese día hongos, para que se los metiera con nosotros y qué pasó, al final del viaje ella se me insinuó un poco, pero bajo los efectos de los hongos”, explicó el influencer.

Así lo dijo Naim Darrechi:

Pero no quedó ahí, ya que Naim aprovechó la polémica y le dijo de todo a su expareja, dejándola mal parada con todos sus seguidores.

“Hace unos días estabas llorando porque parara el hate, porque no te gustaba que contaran tus cosas privadas, tu vida privada, pero tú vives de ello. Tú te dedicas a ello, lo haces constantemente, lo que no te gusta es cuando lo hacen contigo”, aseveró Darrechi.

Naim Darrechi asegura que Yeri vive de la polémica / Instagram: @yerimua @naimdarrechi

Y concluyó: “Si tú mencionas a las personas involucradas, luego tienes que aguantar que esas personas también den su versión. Hace unos días, yo me eché toda la culpa porque tú me lo pediste, porque quería que parara el hate y yo, como estabas embarazada, dije ‘va’. Para que luego agarres y digas que me quieres denunciar (…) Es que tú no eres consecuente con lo que dices, ni con tus acciones y tienes un problema, porque todo el mundo tiene la culpa, menos tú”.

Hasta el momento, Yeri Mua no ha reaccionado a las declaraciones de su ex.