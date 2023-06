Yeri Mua revela que Alexia Cruz, su “exmejor amiga”, anduvo de “rogona” con Naim Darrechi

Yeri Mua acusa a Alexia Cruz de adicta, mientras que ella sostiene que la influencer tiene VPH.

En medio de toda la polémica que se armó entre Yeri Mua y su expareja, Naim Darrechi, por el tema de su embarazo, la creadora de contenido ahora se lanza en contra de Alexia Cruz, quien ella considera su exmejor amiga, y afirma que intentó ligarse a su exnovio.

Todo comenzó cuando Cruz contaba que, aparentemente, la influencer se besó con el chico que le gustaba, a la par que la acusó de “copiarle” su estilo en sus redes sociales, tachándola de mentirosa y falsa.

Como respuesta, Yeri Mua expresó que no tenía la necesidad de “robarse” a las parejas de otras personas, a diferencia de ella, quien, al parecer, le suplicó a Naim Darrechi para tener relaciones íntimas.

“Nunca he tenido que pelearme por morros porque las bonitas no tenemos necesidad de eso. No es mi culpa que a mí me pelen más los vatos. Ni tú rogándole a Naim Darrechi para que te cogi*r*, te hizo caso, y en mi propia cama”, sostuvo.

Yeri Mua no dudó en lanzarse en contra de su exmejor amiga, Alexia Cruz / Twitter: @yerimua

Por si fuera poco, aseguró que Alexia Cruz solo era una “perra traicionera”, que solía vivir a costa de su éxito, destapando hasta que, presuntamente, usaba su ropa interior.

“No merece lealtad ninguna perra traicionera que hasta mis calzones se andaba poniendo y las traía viviendo como reinas. Asco de vieja”, indicó.

Para concluir su ataque, la famosa dejó en claro que no le interesan las críticas que puedan generar sus comentarios, pues solamente ella sabría lo que vivió a lado de su ‘examiga': “No me retracto de lo que dije. Cricosa traicionera. Me vale lo que opine la gente”, finalizó.

Yeri Mua era amiga de Alexia Cruz desde mucho antes que se hiciera famosa en internet / Facebook: Yeri Mua

Yeri Mua asegura que Alexia Cruz es adicta a las sustancias

El origen de la pelea entre Yeri Mua y Alexa Cruz se dio cuando la influencer aseguró que Cruz era adicta a los estupefacientes, por lo que, en una ocasión, intentó anexarla sin su consentimiento.

A raíz de esto, ambas celebridades han estado en una guerra constante de dimes y diretes que han incluido todo tipo de confesiones, entre ellas, una presunta conversación donde Yeri se disculpa por sus acciones y una impactante revelación sobre ETS.

“El mío (VPH) solo fue por fuera y fue en una parte genital, la cual ella también tiene, pero en mujeres es muy peligroso. Lo siento, pero tengo que defenderme y no permitiré que me hagan daño jamás”, destapó Alexa Cruz.

Esta fue la última revelación que hizo Alexia Cruz sobre Yeri Mua, donde relata que ambas tienen VPH. / Instagram: @alexiacruzmkp

