Entre lágrimas, Yeri Mua revela que sí continuará su embarazo y su ex Naim Darrechi le pide perdón

Los internautas se han dividido en redes sociales; mientras que algunos se solidarizan con Yeri Mua, otros piensan que solo se hace la “víctima”.

Luego de toda la polémica en la que se ha visto envuelta por haber decidido interrumpir su embarazo, Yeri Mua se sincera con sus seguidores y revela que continuará con su maternidad, sin la compañía del padre.

A través de redes sociales, la influencer señaló lo difícil que fue su decisión de seguir con el embarazo, principalmente después de que su expareja, Naim Darrechi, expuso su deseo de abortar, y solo pidió que la dejaran de criticar.

“Quiero estar tranquila. Esta persona hizo público mi deseo de abortar para presionarme justamente para esto, pero no te voy a dar el gusto de ser papá. Sí va a nacer, voy a continuar con mi embarazo”, manifestó entre lágrimas.

Bajo este panorama, admitió que no se encuentra “bien mentalmente” debido a todo lo que ha pasado, incluyendo el hablar de la violencia que habría vivido con su exnovio, además de lidiar con todos los señalamientos de internet.

Yeri Mua dijo que ahora no está pasando por un buen momento y solo quiere que la dejen de criticar / TikTok: @rafaela_ginet

Te recomendamos: Yeri Mua confirma su embarazo y decide interrumpirlo: “no puedo tener un bebé con un padre agresivo”

Por todo lo anterior, había optado por decir que ya no estaba embarazada, pues no deseaba tener un hijo de una persona “agresiva”, y lamentó que muchas personas minimizaran su situación.

“Minimizan lo que él me hizo, con tal de que siga mi embarazo. Espero que ya estén contentas y me dejen en paz. Sí voy a seguir con el embarazo, pero ya déjenme en paz”, concluyó.

Las declaraciones de la creadora de contenido dividieron comentarios en redes sociales; si bien algunos respaldaron su postura y se solidarizaron con ella, otros simplemente consideraron que solo se está haciendo la “víctima”.

Yeri Mua muestra la primera ecografía de su bebé

Tras anunciar que su bebé sí nacerá, Yeri Mua compartió que sus padres aún no saben que está embarazada, a la par que dejó otro mensaje explicando que ella sí quería ser madre, pero que, debido a todo lo sucedido con su expareja, tenía dudas sobre interrumpirlo o no.

“Tenía demasiadas dudas y no quería pasar por un embarazo tormentoso, no así. Me parte el corazón porque sí quería ser madre, pero no como sucedieron las cosas. No lo ven ni siquiera a él porque, para mí, no iba a ser parte de esto”, precisó.

Poco después de esto, presentó la primera ecografía de su bebé, donde apenas se puede ver el “saco gestacional”, debido a que solo tiene unas cuantas semanas de embarazo.

Yeri Mua mostró la primera ecografía de su reciente embarazo y dejó en claro su ex Naim Darrechi solo hizo pública su condición para presionarla / Instagram: @yerimua

Naim Darrechi se disculpa

Luego de haber hecho público todo el tema del embarazo de Yeri Mua, así como la culminación de su relación, Naim Darrechi rompió el silencio y ofreció una disculpa a su expareja por todo lo que provocaron sus declaraciones.

“Todo ha sido culpa mía. Ella ha sido la mejor niña, la que más ha apostado por mí. Solo pido, de corazón, que si van a criticar, si se van a enfadar con alguien, si tienen que desahogarse con alguien, háganlo conmigo”, sostuvo.

Te puede interesar: Paponas reacciona a la polémica de Yeri Mua y usuarios le piden que “no se meta": “disfruta el karma”