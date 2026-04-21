Nascar 2026: Grupo Andrade impulsa el automovilismo mexicano con Alessandros Racing

El automovilismo mexicano continúa ganando presencia dentro del panorama deportivo nacional, impulsado por una combinación de talento emergente, campeonatos cada vez más consolidados y el respaldo de empresas que han decidido apostar por el desarrollo del deporte motor. Entre ellas destaca Grupo Andrade, que a través de su escudería Alessandros Racing mantiene una participación activa en distintos seriales del calendario automovilístico del país.

Grupo Andrade impulsa el automovilismo en México

¡La temporada de NASCAR México Series 2026 ya empezó!

Durante la temporada 2026, el equipo que compite con el respaldo de Heraldo Media Group, Fipresta, Gestomex y Global Jet, ha tomado parte en categorías como NASCAR México Series, Trucks México Series, Challenge Series y Copa TC2000, consolidándose como uno de los proyectos deportivos con mayor presencia en el automovilismo nacional.

La temporada de NASCAR México Series 2026 inició el 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino, donde Alessandros Racing comenzó su participación con resultados competitivos que lo colocaron rápidamente en la pelea dentro de las clasificaciones generales.

Posteriormente, la segunda fecha del campeonato se disputó el 29 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, una pista de 1,200 metros de longitud, donde el equipo volvió a destacar desde las sesiones de clasificación. El joven piloto Santiago Cruz logró la pole position en Trucks México Series al detener el cronómetro en 27.431 segundos, consolidándose como uno de los talentos emergentes dentro de la categoría de desarrollo.

Grupo Andrade impulsa el automovilismo en México / Canva

¿Cuál es la historia de Grupo Andrade? ¡Cumple 100 años!

El impulso al automovilismo forma parte de la visión empresarial de Grupo Andrade, que en 2026 celebra su centenario. La empresa fue fundada en 1926 por Antonio Fernández Andrade con la apertura de Ford Automotriz Tuxpan, en una etapa en la que el automóvil comenzaba a consolidarse como símbolo de modernidad en México.

Con el paso de las décadas, el grupo, que hoy comanda Angel Mieres Zimmermann, amplió su presencia hacia maquinaria agrícola, servicios automotrices y una amplia red de distribución. Actualmente, Grupo Andrade cuenta con más de 60 distribuidoras en el país y registra ventas superiores a las 45 mil unidades anuales, consolidándose como uno de los grupos más relevantes del sector automotriz en México.

“Este 2026 es un año significativo para nosotros, ya que Grupo Andrade cumple 100 años de historia. A lo largo de este tiempo hemos buscado impulsar proyectos que promuevan el talento mexicano, y el automovilismo ha sido uno de esos espacios” Mieres Zimmermann

Grupo Andrade 100 años / Cortesía

El automovilismo en México: Un deporte en crecimiento

El auge reciente del automovilismo en México también responde al impacto internacional de pilotos nacionales que han logrado posicionarse en las principales categorías del deporte motor. La presencia de Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 ha contribuido a incrementar el interés de nuevas generaciones por las carreras, mientras que los campeonatos nacionales han fortalecido las plataformas de desarrollo para jóvenes pilotos. Dentro de ese ecosistema, Alessandros Racing ha logrado consolidar una estructura competitiva que participa en múltiples categorías del calendario automovilístico mexicano.

El calendario del automovilismo nacional continuará en los próximos meses con competencias en distintos circuitos del país. Entre las citas más relevantes destacan el Speed Fest, programado para el 1 y 2 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, así como el Endurance 500 que se disputará el 3 de mayo en el mismo circuito capitalino.

La temporada también contempla el Gran Premio Pedro Rodríguez, programado para 5 y 6 de junio en el Autódromo de Querétaro, además de competencias en sedes como Puebla, Yucatán y nuevamente la Ciudad de México durante el segundo semestre del año.

Para Alessandros Racing, cada una de estas fechas representa una oportunidad para consolidar resultados en pista y seguir fortaleciendo un proyecto deportivo respaldado por Grupo Andrade, que en su centenario reafirma su compromiso con el desarrollo del automovilismo mexicano.