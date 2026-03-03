Grupo Andrade: 100 años moviendo historias en México

Detrás de cada volante hay una historia. La de Grupo Andrade comenzó en 1926, cuando Antonio Fernández Andrade abrió Ford Automotriz Tuxpan. Cien años después, en 2026, la empresa celebrará su centenario con más de 60 distribuidoras en el país, la representación de más de 35 marcas y ventas superiores a 45 mil unidades anuales.

Grupo Andrade 100 años / Cortesía

¿Cuál es la historia de Grupo Andrade?

Lo que inició como una concesionaria creció con el paso del tiempo. A la venta de vehículos se sumó la comercialización de tractores y maquinaria agrícola. En 1964 nació Automovilística Andrade, en el contexto del Decreto Automotriz de 1962, etapa que marcó su consolidación empresarial.

El salto estratégico llegó en 1979 con la incorporación de Nissan, que abrió paso a una oferta multimarca. Hoy, Grupo Andrade no solo vende autos: a través de Integra y Ultra FleeFleetutions administra una flota superior a las 100 mil unidades y cuenta con una red nacional de más de 2 mil talleres y centros de servicio.

Además, Velbus ofrece soluciones de transporte y logística de mercancías, mientras que Qardeal participa en el segmento de renta diaria de vehículos.

Grupo Andrade 100 años / Cortesía

“Cumplir 100 años implica haber atravesado distintos ciclos económicos y transformaciones en la industria”, señaló Ángel Mieres Zimmermann, presidente del Consejo de Administración y presidente ejecutivo de Grupo Andrade, al destacar que actualmente generan más de 6 mil empleos en el país.

Con una quinta generación involucrada y una operación que abarca venta, financiamiento, administración de flotas, mantenimiento y logística, Grupo Andrade llega a su centenario como un actor consolidado en la industria mexicana de movilidad.