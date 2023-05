Natalia Téllez aclara si va separarse de su novio luego proponerle que vivan en diferentes casas

La también actriz confirmó a DPM que su esposo se resiste a sus ideas liberales, por lo cual han decidido seguir viviendo juntos.



La actriz y conductora Natalia Téllez suele generar polémica al hablar sobre relaciones de pareja en el programa Netas Divinas, donde ha compartido varias anécdotas.

La conductora Natalia Téllez se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de Netas Divinas, donde también participan Paola Rojas, Daniela Magún, Galilea Montijo y Consuelo Duval.

Fue el programa, Netas Divinas, donde Natalia Téllez habló sobre su relación sentimental y algunas ideas que ha llegado a considerar para que su relacionen funcione como que cada uno viva en espacios separados.

Ante la declaración que generó polémica, la conductora fue cuestionada, sobre si se está separando del padre de su hija.

La conductora confiesa que se lo ha llegado a plantear a su pareja. / Instagram: @natalia_tellez

“Siempre que hablo de temas de pareja, la gente se asusta mucho no me estoy separando, pero si lo dije y lo sostengo la gente tiene que llegar al acuerdo que le funcione, si es vivir separados adelante o vivir juntos adelante”, comentó Natalia Téllez.

Sus compañeras en Netas Divinas tras escuchar a Natalia hablaron acerca de casos similares. / Instagram: @natalia_tellez YouTube: @Unicable

La conductora afirmó que no se está separando, pues su pareja no acepta sus ideas liberales, sin embargo, reveló que el comentario que hizo no lo dijo con el objetivo de separar a las parejas sino al contrario para que la relación perdure.

“Mi ingeniero se resiste a mis ideas liberales y sigue viviendo ahí”, dijo entre risas y añadió: “Estaremos un rato, pero si yo, decía que más que separar espacios me refería a separar espacios para mantenerse juntos”, comentó Natalia Téllez.