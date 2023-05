Natalia Téllez admite que ha pensado en vivir en una casa diferente a la del padre de su hija

Antonio Zabala es la pareja de la conductora que a pesar de estar relacionado con una persona pública mantiene un perfil bajo.

Una vez más la sinceridad de Natalia Téllez a escalado a la polémica. Punto a favor que tiene entre sus seguidores, pues es una mujer sin filtros y no se guarda lo que piensa.

En esta ocasión la presentadora, en su programa de YouTube, Netas Divinas, hablo acerca de un plan un tanto peculiar que le ha planteado a su pareja y este se ha negado rotundamente. Esto en pro de tener un espacio individual.

“Yo siempre he planteado tener a mi pareja y no vivir en la misma casa, mi pareja no quiere, ¿está mal?”, dijo ante las cámaras.

En ese momento, Paola Rojas y Galilea Montijo dijeron que ellas tienen “conocidos” que siguen manteniendo una relación de pareja, pero sin compartir el mismo espacio o bien adaptan el que tienen para que lo suyo no sean tan “asfixiante”.

Y es que Natalia reveló que el ejemplo de su hermana con su cuñado, no lo quiere replicar.

La conductora confiesa que se lo ha llegado a plantear a su pareja. / Instagram: @natalia_tellez YouTube: @Unicable



“Mi hermana lleva mucho tiempo casada y siempre que se pelean es porque siento que no hay espacios, por ejemplo, en la pandemia, que la gente trabaja ahí. La gente se está matando por esta idea de tú y yo por siempre, es la cosa más asfixiante”.

Finalmente, la conductora dijo que aunque tiene la idea de vivir en una casa diferente, sabe que por ahora eso no es posible debido a que es necesario que su hija pase tiempo con su papá: “Cada quien en su casa, pero ahorita mi bebé es muy chica”.