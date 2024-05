Nicola Porcella: ¿adiós a la soltería? Aseguran que harán reality para encontrarle novia

Tras su paso por ‘La casa de los famosos México’, Nicola Porcella se ganó el apodo de ‘novio de México’ debido a que su carisma y encanto lograron enamorar a muchas fans que no tenían el placer de conocerlo, pero que se enamoraron de él tras el reality.

Además, a su salida del show, la suerte le sonrió a Nicola. El peruano debutó como actor en la telenovela ‘El amor no tiene receta’ de Juan Osorio y también se incorporó como conductor principal del programa '¡Qué Buena Hora!’, que se transmite en Unicable y que conduce junto a Omar Fierro y Michelle Vieth.

Nicola está medicado por un especialista que le diagnosticó depresión, ansiedad y trastorno límite de personalidad / Francisco Mancera

Nicola Porcella lleva 8 años soltero

Hace más de un mes, en el programa '¡Qué Buena Hora!’, Nicola aseguró que lleva 8 años soltero y explicó que no tiene una relación estable porque no quiere tenerla, ya que está enfocado al cien por ciento en su trabajo y en cuidar a su familia.

“Yo no quiero una relación porque me parece más maduro decir ‘no estoy en una etapa de mi vida para tener una relación porque estoy enfocado en trabajar y en cuidar de mi familia’. Una relación no va a marcar mi madurez”, comentó el también conductor del programa de Unicable.

Semanas después, Nicola bromeó con un reportero de ‘Sale el Sol’ y afirmó que ya estaba cansado de su soledad e iba a lanzar un casting para encontrar novia, y al parecer no era solo una broma.

Alistan programa para buscarle novia a Nicola Porcella, según Pepillo Origel

Recientemente, Pepillo Origel reveló este viernes en el programa ‘Con Permiso’ que se enteró por una fuente cercana que se está preparando la producción de un reality que buscará pareja para Nicola Porcella, en el que varias mujeres podrán participar para conquistar el corazón del peruano.

“Nos enteramos de que aprovechando la popularidad de Nicola, le van a hacer un programa para buscarle novia. Allí van a estar varias mujeres participando hasta conseguirle novia a este muchacho”, dijo Pepillo.

Pepillo Origel sorprende a Martha Figueroa / YouTube

“Qué bueno. Es que te digo una cosa, Nicola tiene mucho pegue, a la gente le encantó desde ‘La casa de los famosos’”, concluyó Martha Figueroa.

Actualmente, no se han revelado más detalles sobre este reality centrado en encontrarle una pareja a Nicola Porcella. No se ha informado sobre el canal de televisión que lo transmitirá ni la posible fecha de su estreno.