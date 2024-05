Verónica Toussaint luchó contra dos tipos de cáncer; esta es su historia

A los 48 años, Verónica Toussaint falleció víctima del cáncer de mama que padeció durante 3 años y medio. El periodista Ciro Gomez Leyva fue quien anunció la partida de la querida conductora de Imagen Televisión, causando un gran dolor entre sus amigos, familiares y fans.

En 2021, la conductora compartió en ‘¡Qué chulada!’ Que un mes antes del llamado ‘mes rosa’ le habían detectado cáncer de mama.

Ante las cámaras, la también actriz contó que luego de realizarse los exámenes necesarios, al sentir una bolita en la axila y pensaran que era una consecuencia de la vacuna de Covid-19, pidiéndole que regresara a los tres meses para un chequeo, la conductora no esperó y a los dos meses le dijeron que se trataba de cáncer de mama.

“Nadie te prepara cuando te dicen que tienes cáncer de mama y esta vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer y hoy decido compartirlo con ustedes”, fue su anuncio.

Toussaint reconoció que no era fácil pasar por la enfermedad pero lo haría con todas las ganas para recuperarse: “Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para todos los que me rodean y me quieren cerquita, pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace unas semanas me estoy haciendo para que este proceso pase pronto y de la mejor manera”, indicó.

Y fue así que en el marco de la lucha contra el cáncer de mama, Verónica lanzó una advertencia a la audiencia para cuidarse y atenderse médicamente para no caer en la enfermedad. “Desde mi trinchera les digo por favor, revísense cada mes, vayan al doctor. Esto no es sólo una campaña de salud, es una realidad mucho más común del que imaginamos”, dijo.

Agregó: “Estar aquí todos los días con el apoyo de mis compañeras y de mis compañeros que hacen este programa hacen que el proceso sea mucho más luminoso, así que es muy difícil dar esta noticia en vivo, enfrente de compañeros que no sabían la noticia, pero es importante que sepan que lo que estoy pasando lo quiero compartir para que no les pase a ustedes y que esto tiene solución si lo detectamos”.

El tratamiento de Verónica Toussaint contra el cáncer

Después de su anuncio, Verónica compartió con TVNotas cómo sería su tratamiento para superar la enfermedad. “En mi caso, los doctores decidieron dar quimioterapia primero, ya las comencé, y después sería la operación ya que hayan reducido el tumor. Mis médicos no me dicen cuánto durará mi tratamiento, pero será una carrera de larga distancia; puede ser de un año, de dos, pero los seguimientos son de muchos años”.

La conductora también nos confió cómo se sentía anímicamente transitando por la enfermedad, “pues hay días buenos, malos y regulares, pero la vida es cuestión de actitud y creo en el pensamiento positivo y en la meditación, que son una gran herramienta para sobrellevar cualquier lucha”, comentó.

Verónica Toussaint compartió con TVNotas su tratamiento contra el cáncer / Instagram: @veronicatouss

En marzo de 2022 terminó la primera etapa de 16 quimioterapias, y contó a TVNotas que el siguiente paso sería someterse a una cirugía conservadora en donde quitarían el tejido mamario. “Hay que tener cuidado y no decir que me quitaron la mama, pues es una cirugía conservadora”, advertía.

Después de la cirugía mandarían el tejido a patología para analizarlo y saber qué había. “¿Qué sucede después? Solo se sabe al terminar la cirugía. El cáncer de mama, que es uno de los cánceres que tiene más estudios, es un proceso largo, no es como que te dan las quimios y ya te puedes ir a tu casa”, nos dijo.

La también escritora comentó que debido a su enfermedad había tenido que cambiar sus hábitos y alimentación. “Yo me alimentaba sanamente, pero comía pan y lácteos; ahora no como ni un lácteo, ni una harina refinada y de azúcar nada de nada. No está comprobado, pero hay teorías de que eso ayuda a que la glucosa no suba y los tumores no crezcan, pero hay que ser muy cuidadosos de no asegurarlo”.

Verónica Toussaint había luchado contra otro cáncer

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante confesó que previo al agresivo cáncer de mama que le detectaron en 2021, fue víctima de cáncer en el apéndice 20 años atrás.

“Me quitan el apéndice, me habla el doctor y me dice: ‘Verónica encontramos un tumor en el apéndice’... Me hicieron todas las pruebas, fui a Houston a que me revisaran, no recibí quimios, no recibí nada”, dijo sobre aquel cáncer.

“Me dieron 16 quimios, 15 radiaciones, una cirugía, dos Covid y una uña enterrada”, dijo en una entrevista con Gloria Calzada y Paola Rojas con su ácido humor en donde dejó claro que también tenía la capacidad de reírse de ella misma.

Verónica también describió la enfermedad como un “Ironman”, y que era muy doloroso luchar contra ella: “Cada quimioterapia daba gracias de poder tener quimioterapia, daba las gracias de poder tener a mi papá conmigo, daba las gracias de poder bendecir esa medicina con las manos de mis papás y decir: ‘que esta medicina haga el trabajo que tenga que hacer’ y a agradecer a todo el personal”.

Verónica padeció cáncer de apéndice antes del cáncer de mama / Redes Sociales

La entereza de Verónica Toussaint ante el cáncer

La conductora no se dejó vencer en ningún momento y continuó trabajando como conductora en ‘¡Qué chulada!’ Pese a que las quimioterapias y radiaciones eran devastadoras físicamente, según reveló ella misma en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Verónica también comentó que luego de su tratamiento recurrió a la nanomedicina con lo que lograba seguir con la fuerza para trabajar: “He estado de la mano del doctor y me da unas pastillas que son naturales, tienen cúrcuma que desinflama, hongo shiitake y otros ingredientes naturales como aminoácidos y antioxidantes que también te ayudan a recuperarte porque las quimios son superfuertes. Estas pastillas me han hecho sentir muy bien, por eso me pueden ver chambeando y dando lata”.

No obstante, la conductora salió del programa hace unos meses para seguir con su tratamiento, aunque también decía que “trabajar le daba vida” y por eso no quería dejar de hacerlo.

Verónica Toussaint seguía trabajando pese a su enfermedad / Instagram

La actriz compartió incluso que estaba enamorada y fue justo en la segunda cita cuando le dijo a su novio que tenía cáncer. Verónica contó en ‘Divina comida’ que luego de darse un beso, él le comentó: “Besas c*br0n porfa no te mueras”, siendo la confirmación de que estarían juntos hasta el final de su vida, porque para ella el humor lo es todo.

Después de esta lucha, el 16 de mayo, Verónica Toussaint falleció a los 48 años. Según Michelle Ruvalcaba, la conductora permaneció una semana hospitalizada, pero ella no quiso que se supiera y llevar sus últimos días en privado, mismos que fueron muy dolorosos por la enfermedad.

Le están dando el último adiós a Verónica en el Panteón francés. Su cuerpo será cremado.

