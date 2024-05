Sofía Rivera Torres deja atrás la enemistad con Verónica Toussaint; se despide de ella en redes

En 2020 se rumoró que Verónica Toussaint renunciaría al programa ‘¡Qué importa!’, mismo que actualmente está en boca de todos por los comentarios de Sofía Rivera Torres, ‘el Estaca’ y Eduardo Videgaray sobre Lucero Mijares.

Las razones por las que la conductora habría querido salir del programa al que se incorporó en 2016, sería por los malos tratos de su compañera Rivera Torres, según dijo en ese momento Alex Kaffie.

Un año después de su salida, la conductora dijo en ‘Sale el sol’ que “no hubo mano negra”, sino que “fue una decisión que yo tomé consciente, lo dejé porque quería despegarme un poco de la crítica política y de la sátira”.

Sin embargo, los rumores de una fuerte enemistad entre ambas no cesó y en 2022, Verónica fue cuestionada al respecto en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

Sobre el tema, Verónica aclaró: “No (me choca Sofía) al contrario, tengo mucho qué agradecerle a Sofía, yo aprendí muchísimo de ella”.

Y dijo también que “fue bonito” ver el cambio en su amigo Eduardo Videgaray una vez que la conoció luego de haber perdido a su primera esposa.

La conductora dejó atrás todo lo que pudo haber vivido con Verónica pues al parecer se lograron llevar mejor tiempo después, ya que el esposo de Sofía es gran amigo de Verónica y con la noticia de su repentina partida, le dejó un mensaje en redes sociales para despedirse.

“Recuerdos de un día hermoso. Esta vez te tendré que mandar tu pastel hasta el cielo. DEP V”, escribió junto a una estrella y una foto del pasado en la que parecen juntas muy sonrientes.

Recuerdos de un día hermoso. Esta vez te tendré que mandar tu pastel hasta el cielo. DEP V.💫 pic.twitter.com/oI2x8aysCD — Sofia Rivera Torres de Videgaray (@SofiaRiveraT) May 17, 2024

El mensaje de Sofía desató las reacciones de los internautas en medio de este difícil momento.

¿Qué pasó entre Sofía Rivera Torres y Verónica Toussaint?

Aunque Verónica dio una versión ante los medios, Sofía también dio de qué hablar en redes sociales al contar la suya. La actriz fue invitada al programa ‘Pinky promise’ y ahí habló de una mala experiencia en el trabajo, haciendo que los internautas lo relacionaran con Verónica.

“Algo que empezó en televisión y que luego se volvió una situación muy incómoda para mí fuera de la tele, fue una situación que tuve con una conductora en algún momento que llegué a un programa y yo creo que ella se sintió como que su espacio había sido invadido en el programa”, relató.

Sofía mencionó que hubo ciertas actitudes que contagiaron a su equipo de trabajo y no era un buen ambiente, “Ella también se llevaba muy bien con el resto del equipo y empezó a tomar ciertas actitudes hacia mí que pusieron a la defensiva al resto del equipo, hasta que ya esa mala vibra que nos teníamos, a pesar que de verdad hice todo lo que estaba en mis manos (para que no fuera así, explotó)”.

Sin decir el nombre de la compañera con la que tuvo este problema, la esposa de Videgaray indicó que hacía de todo para tener la mejor relación con ella complaciéndola con regalos y detalles, pero nada funcionó. “Traté de hacer lo que se me ocurrió para ganármela, invitarla a mi cumpleaños, la invité a cenar un día y le dije que quería tratar de armar un proyecto juntas”, contó.

Sofía contó una anécdota en Pinky promise y aseguraron que era sobre Verónica / Twitter

Finalmente su compañera tomó la decisión de irse del programa, luego de muchos conflictos: “Se empezó a notar en algún momento que había como fricción, hasta que de plano esta otra persona dijo, ‘ya no quiero estar en el programa’. Fue algo muy difícil para toda la gente del programa. Yo creo que la gota que derramó el vaso fue que empezó a compartir un hashtag de #FueraSofíaDeEquisPrograma (Qué Importa) se volvió algo muy fuerte hasta que de plano le dijeron, ‘oye no manches, ¿qué te pasa? No puedes hacer esto’”.

Sofía compartió que tras esta situación que compartió en sus redes, sí se enfrentó con ella, “sí me le puse al p*do y le dije, ‘a ver güey’. Y hacía groserías como que yo entraba a cuadro y no me presentaba, nada más seguía con el programa y yo nunca hice nada y mira que me costó trabajo porque soy bien brava”.

“Se quejaba con el productor de mis vestuarios por ejemplo y al principio el productor llegaba y me decía, ‘oye es que dice que pues esa falda está muy corta que cómo vas a salir así’… pero esta conductora ¿por qué está opinando de qué me estoy poniendo yo? Entonces ya se volvió tan grande la situación, que de plano ella se salió. Yo dije, yo voy a seguir siendo un buen ser humano, haciendo lo que hago y ya que no me afecte”, agregó.

Por si fuera poco, Sofía dijo que pidieron que ella no estuviera en el programa de despedida: “En el programa que ella se iba a despedir le dijeron, pues este es tu programa de despedida, ¿Cómo lo quieres manejar? Y ella dijo, ‘me quiero despedir de todos menos yo (Sofía)’ entonces de plano opté por decir ¿sabes qué? ¿Estar ahí parada como edecán para que me ignore por completo? Mejor no voy. Me parece lo más sensato, no voy a incomodar a los demás. Y obvio no pasó desapercibido y yo fui la p*rra, mam*na, que no estuvo, la grosera, porque esa persona digamos, tenía más antigüedad ahí en el programa”.

