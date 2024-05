Belinda devastada por el fallecimiento de Verónica Toussaint; así fue la vez que la conductora la albureó

Luego de darse a conocer la lamentable muerte de la conductora Verónica Toussaint, el mundo del espectáculo se ha volcado en mensajes de despedida para quien fuera para muchos, una amiga.

Tal fue el caso de Belinda. La cantante y Verónica se conocieron en el programa de HBO, ‘Divina comida’, donde mostraron una gran química y que su amistad duraría más allá de la grabación.

A través de su cuenta de Instagram, Belinda expresó su tristeza y devastada le expresó un mensaje de despedida a la conductora.

“No puedo creer esta noticia. Tengo el corazón roto, tuve la oportunidad de conocer a esta gran mujer @veronicatouss, una guerrera siempre con una sonrisa y con un gran sentido del humor a pesar de las adversidades. Te vamos a extrañar”, escribió la cantante expresando su dolor por la pérdida de su excompañera.

El texto de Belinda para despedirse de Verónica Toussaint / Instagram

Verónica Toussaint albureó a Belinda: Así fue la complicidad de las famosas

Precisamente el capítulo de Belinda, Verónica Toussaint, Manu Nna y José Ángel Bichir es uno de los más recordados de ‘Divina comida’ por los chistes y sentido del humor de todos.

En él, Verónica fiel a su estilo Verónica protagonizó un divertido momento alboreando a Belinda, causando confusión y muchas risas en la mesa que compartían.

El divertido momento ocurrió durante la cena organizada por José Ángel Bichir y cuando Belinda dijo su gusto por comer de todo, Verónica le lanzó un comentario que desató risas y se quedó la memoria del público.

Descansa en Paz Verónica Toussaint 🙏



Tantas veces que me sacaste risas

Tantas veces que me alegraste el día



Vuela alto 🖤🕊️

De mis momentos favoritos tuyos: Belinda y la Masacuata pic.twitter.com/ozDYDOFpC3 — Mony Dolores ✨ (@MonicaSM77) May 17, 2024

“A mí me gusta comer de todo, pizzas, masa madre, masa padre”, expresó Beli, a lo que Verónica respondió: “mazacuata, todo”.

La cantante fue la única que no entendió la broma de Verónica mientras todos se carcajeaban y les preguntó: “¿de qué me perdí?… No tengo ni idea de qué es esa palabra, por favor compártanme el chiste”.

Manu Nna terminó explicándole a Belinda el significado y siguió sorprendiéndose diciendo: “¿Quién inventó eso?”

