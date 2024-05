Último adiós a Verónica Toussaint; la recuerdan ‘las chuladas’ y sus maestros del albur Videgaray y el Estaca

La noche del 16 de mayo, Ciro Gomez Leyva dio a conocer el lamentable fallecimiento de la actriz y conductora Verónica Toussaint, luego de una larga lucha contra el cáncer de mama.

Esta mañana, se informó a través de Imagen Televisión que le darán el último adiós a la conductora en el Panteón Francés a partir del mediodía. Igualmente indicaron que el cuerpo de la conductora será cremado el 18 de mayo a las 14:30 horas.

Mientras tanto, sus amigos la recordaron en el foro de ‘Sale el sol’. Las primeras en recordarla fueron sus amigas, ‘las Chuladas’ del programa ‘¡Qué chulada!’

Mira: Belinda devastada por el fallecimiento de Verónica Toussaint; así fue la vez que la conductora la albureó

Compañeras de Verónica la recuerdan / YouTube

Mariana H comenzó diciendo: “Qué diversión, qué gracia tenía, qué tablas tenía. Una cosa es Verónica profesional y otra la espiritual, de cultivarse como ser humano”, recordando que la también actriz se esforzaba por desarrollarse personalmente y en la televisión se transformaba a dar siempre lo mejor para el público.

Por otra parte, Marlene Stahl mencionó: “Qué mujer tan inteligente, su manera de tener esa chispa y responder. Tenía una capacidad impresionante. Su pensamiento iba mucho más allá y era difícil alcanzarla” y añadió los toques de humor que tenía en momentos difíciles como la vez que les dijeron que habría cambios en el programa y Verónica mandó un mensaje al chat de la producción diciendo: “Yo no veo a nadie diciendo que nos quieren quitar a nuestras conductoras”.

La conductora de ‘Sale el sol’, Paulina Mercado, quien también conoció a Verónica en una etapa en la que participó en ‘¡Qué chulada!’ Comentó: “En vez de llorar la muerte, hay que celebrar la vida. Quiero pedir a todos que le mandemos un fuerte aplauso hasta el cielo”.

¡Desde #SaleElSol le enviamos un fuerte y merecido aplauso hasta el cielo a nuestra querida #VerónicaToussaint! 🙌🏻🕊️💃🏻☀️📺 #VuelaAltoVero pic.twitter.com/HNvidjaOsd — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 17, 2024

Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal ‘el Estaca’ le enseñaron a alburear a Verónica Toussaint; ahora se despiden de ella

Continuando con la despedida, ‘el Estaca’ no pudo evitar romper en llanto ante las cámaras, pero la recordó con mucha diversión como ella solía vivir. José Ramón comentó que Verónica era una persona muy especial en su vida y que actualmente no cree que la noticia sea cierta.

Con todo el dolor, pero recordando su vida entre risas por la diversión que solía dar a sus amigos, ‘el Estaca’ le mandó un último mensaje: “Te amo y te amaré. Eras una persona especialísima para mí. Me faltó abrazarla una última vez. Es una persona excepcional y siempre va a estar conmigo”.

Checa: Ferka confirma su ruptura con Jorge Losa: “él no está listo para muchas situaciones”

Por otro lado, Eduardo Videgaray recordó que solía jugar tenis con Verónica y dijo que no ha “conocido a una mujer igual” e incluso dijo que revisando sus mensajes con ella no paró de reír con fotos que le mandaba con algo de erotismo, pero con su sello de diversión.

Paola Rojas y Luz María Zetina rompen en llanto al recordar a Verónica Toussaint

Otras amigas que la recordaron desde otra faceta de la conductora fueron Paola Rojas y Luz María Zetina.

Paola recordó que pudo vincularse sentimentalmente con ella desde el dolor porque estaba en una etapa complicada de su vida, pero siempre recordará que Verónica estuvo siempre para ella. “Nunca se victimizó aunque estuviera físicamente muy deteriorada. Me regalaba vida”, dijo entre lágrimas.

Las amigas de Verónica hablaron de la conductora y la recordaron con amor / YouTube

Al recuperarse del llanto, Paola confesó que pensó en no conectarse porque está vulnerable, pero así habló de su amiga: “Estaba a punto de no participar en este enlace. Estoy muy lastimada y descolocada. No me sentía con la fuerza para hablar, pero me siento en un instante y traté de conectar con Vero. Le dije: '¿Qué te gustaría que dijera de ti?’ Lo que quiero decir es: si bien su vida fue breve, fue inmensa porque fue transformadora. Lo que ella me enseñó va a ser una inspiración por los días que me quedan. Va a ser mi aliada y cuando me sienta derrotada pensaré en ella”.

Por último, Luz María Zetina también habló de la faceta espiritual de Verónica y el ser humano que era: “Verdadera, amorosa, humana, mujer ching0na”. “Aprendí a decir que no. Aprendemos tarde a poner límites… necesitamos aprender esa lección”.

Puedes ver: La casa de los famosos: ¿Quién de los siete finalistas fue eliminado hoy, 16 de mayo?