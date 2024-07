Nicola Porcella confiesa si le afectan las críticas por ser parte de ‘Aventurera’

Desde hace algunas semanas, el debut de Irina Baeva en la obra de teatro “Aventurera” ha dado mucho de qué hablar. Esto se debe a que la actriz rusa ha recibido muchas críticas respecto a su actuación como Elena Tejero.

Entre las críticas más fuertes se encuentran las de Niurka Marcos, quien, fiel a su estilo, arremetió contra la producción, el coreógrafo y la propia actriz. Debido a esta situación, el productor de la obra, Juan Osorio, reveló a la prensa que habría una nueva Aventurera, lo cual coincidiría con la incorporación de Nicola Porcella a la obra.

Francisco Mancerca, Archivo TVNotas, Redes sociales

El productor Juan Osorio, en una reciente conferencia, desmintió que una nueva actriz se sumara a la obra y reiteró que confía en la actriz de origen ruso.

“Irina ha aguantado, ha tenido la fortaleza de soportar las críticas y los ataques, pero yo nunca la he visto dudar en su baile, en su trabajo”, comentó ante la prensa al comunicar que ella seguiría siendo la ‘Aventurera’.

Juan Osorio revela que gastó todos sus ahorros para realizar Aventurera

Recordemos que hace unos días, Juan Osorio también reveló en el programa “Mitangrit” de TVNotas con Horacio Villalobos que la gente tenía que ir al teatro a ver el trabajo de Irina y mencionó que puso todos sus ahorros para hacer la obra en honor a Carmelita Salinas.

“(Irina) es una mujer guapa, es una mujer entregada… ni modo, así es esto, la obra está puesta con mucha dignidad, puse todos mis ahorros, si me va bien o no me va bien, ya ni modo, ya está tomada la decisión, pero también, si no la han visto, que no abran la boca”, comentó.

Nicola Porcella habla sobre las críticas de la obra Aventurera

Debido a esta situación, Nicola Porcella, quien este jueves 18 de julio se integrará al elenco de “Aventurera”, fue abordado por la prensa, quienes le cuestionaron sobre las críticas que ha recibido la obra de teatro.

“Uno siempre tiene miedo a las críticas. El que te dice ‘el que critiquen, no pasa nada’, yo estoy feliz. Sabemos que estamos en un medio que se rige bajo críticas constructivas o no tan constructivas, y uno tiene que saber de quién tomarlas y de quién no”. Nicola Porcella

Daniel Elbittar, Irina Baeva y Nicola Porcella en Aventurera / Twitter

Finalmente, el exparticipante de “La casa de los famosos México” aseguró que va a entrar en una etapa de la obra muy complicada, pues todos los ojos están puestos en el elenco. Sin embargo, se siente agradecido por la oportunidad que le ha dado Juan Osorio en la puesta en escena.