Nicola Porcella no cree que Agustín Fernández pueda llegar a la final de La casa de los famosos México

Ha pasado casi una semana desde el estreno de la segunda temporada de La casa de los famosos México y cada vez más se están revelando las personalidades de los habitantes.

Pero, al parecer, Agustín Fernández no está teniendo un gran inicio en el reality show de Televisa, ya que en la primera semana quedó nominado por decisión de algunos habitantes.

Debido a esta situación, Nicola Porcella, mejor amigo de Agustín, habló sobre el desempeño que ha tenido y aseguró que hay alguien más que se ha robado el show.

Agustín Fernández / IG: @agus.fernandez

¿Nicola Porcella cree que Agustín puede salir de La casa de los famosos México?

Recordemos que hace unos días se llevó a cabo la primera nominación de La casa de los famosos México, en la cual están en peligro de salir: Agustín Fernández, Paola Durante, Mario Bezares, Briggitte Bozzo y Shanik Berman.

Nicola habló sobre la participación de Agustín en el reality y reconoció que no está muy contento con lo que está haciendo: “Le dije que no ande sin playera todo el día en la casa, le dije que muestre otras cualidades, no solamente quitarse la playera y ser el guapo”.

El conductor de ‘Hoy’ también confesó que Agustín debe mostrar más su personalidad y no tratar de conquistar al público solo por su físico.

“Yo creo que uno primero tiene que mostrar el corazón, primero es mostrar ser buena persona, honesto”. Nicola Porcella

Nicola Porcella será parte de la obra teatro Aventurera / Instagram

Porcella aseguró que dentro del reality show no puedes usar una máscara: “Si vas a la casa y eres malo, eres malo, si eres bueno, eres bueno, si eres divertido, sé divertido; no mentir, no ponerse una máscara”.

El actor también reveló que le dio consejos a su amigo Agustín, pero que no está siguiendo ninguno de ellos: “No hagas estrategias, también hizo estrategias. Le dije: juega tú solo, no juegues con nadie, esta casa no es igual a la mía, no puedes pensar en hacer lo mismo”.

Nicola mencionó que Agustín tiene que cambiar de estrategia para continuar en la competencia: “Va a tener que cambiar la estrategia con la que está jugando, va a tener que cambiar de grupo. Espero que después de esta nominación, yo sé que va a salir, comience a cambiar un poco”.

Nicola Porcella confiesa su habitante favorito, y no es Agustín Fernández

A pesar de que solo llevan 5 días encerrados en La casa de los famosos México, el conductor confesó que tiene claro quién está robando todas las miradas: “Es la casa de Shanik”.

Nicola detalló que se divierte mucho con la personalidad de Shanik dentro de la casa y destacó que no esperaba que la periodista tuviera tanto éxito: “No lo esperaba, pero son sorpresas que te da la casa, la verdad”.