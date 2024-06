Nicola Porcella se arraiga en México, ¡y va por la nacionalidad mexicana!

México ha sido el lugar donde Nicola Porcella ha podido cumplir sus sueños. Desde su salida de ‘La casa de los famosos México’, se le han abierto las puertas a múltiples oportunidades laborales.

Recientemente, Nicola se estrenó como actor en ‘El amor no tiene receta’ del productor Juan Osorio y se dio a conocer que participará en la nueva producción de ‘Aventurera’. Además, también debutó como conductor en el programa de Unicable ‘Qué buena hora’ junto a Omar Fierro y Michelle Vieth.

Por ende, el peruano ha encontrado en México su hogar y asegura que buscará obtener la nacionalidad mexicana para poder continuar con su carrera, además de estar agradecido por el apoyo que ha recibido en México.

Wendy Guevara, Sergio Mayer, Nicola Porcella, Emilio Osorio y Sergio Mayer, finalistas del team infierno. / Vix

Nicola quiere nacionalidad mexicana

En una entrevista para ‘De primera mano’, Nicola Porcella dio a conocer sus planes a futuro sobre poder quedarse a vivir en México.

“Mañana ya busco mi residencia permanente, gracias a Dios, por fin. Y de ahí buscar nacionalizarme. Yo ya voy a radicar en México, yo ya me siento más mexicano. Ya lo pensé mucho y dije: ‘sí, es lo que quiero’”, expresó en entrevista a ‘De primera mano’.

Nicola participó en dinámicas del programa Hoy / YouTube: Hoy

Nicola reveló que desea seguir construyendo su carrera en México:

“Quiero quedarme a vivir en México, si es posible toda mi vida. Quiero hacer mi carrera en México porque uno tiene que ser agradecido con el lugar que te apoyó y lo que hizo México por mí, no tengo palabras para describirlo.” Nicola Pocella

Nicola Porcella comparte cómo va el trámite para conseguir la nacionalidad

“Primero tenía que sacar mi residencia permanente. Estoy con eso y ya mandé al abogado a que vea el otro tema (la nacionalización) y me dijo: ‘vamos a ver qué es lo que necesitas y como ya llevas tiempo viviendo y ya tienes residencia permanente, no creo que sea tan complicado, pero hay que hacer todo lo que nos pidan’. Y lo que demore y lo que dure, no importa, ahí estaremos dándole hasta que salga”.

Nicola Porcella sigue cosechando éxitos en México y está decidido a hacer de este país su hogar permanente, el peruano no se cansa de expresar su agradecimiento y amor por la tierra que le ha dado tantas oportunidades.

