Ninel Conde defiende a Alejandra Guzmán ante las críticas por su caída, pese a que ella la llamó “ratera”

Para nadie es un secreto que la relación entre Ninel Conde y Alejandra Guzmán no es la mejor. En su momento, la hija de Silvia Pinal tachó de “ratera” a la llamada “Bombón asesino” por supuestamente negarse a decir el paradero del exnovio que la defraudó con una fuerte cantidad de dinero.

A pesar de esto, la actriz se mostró empática y defendió a Alejandra de las críticas que ha recibido por la caída que sufrió el pasado fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México, mientras huía de la prensa.

Si bien la intérprete de ‘Mala hierba’ aseguró que el incidente se debió a que alguien “le metió el pie”, muchos siguen especulando que realmente se encontraba en estado inconveniente. Según el programa ‘En Shock’, la celebridad había estado bebiendo antes y durante su vuelo.

Ninel Conde pide un alto a las críticas en contra de Alejandra Guzmán

A través de redes sociales, la actriz de ‘Rebelde’ aseguró que Alejandra era una persona que “necesitaba ayuda” y pidió que, en lugar de “juzgarla”, la “sociedad” se uniera para apoyarla.

“Ella necesita ayuda. Como sociedad debemos apoyarla y no juzgarla” Ninel Conde

El mensaje sorprendió a los fanáticos, ya que, hace tiempo, la hija de Silvia Pinal la llamó “ratera” frente a varios medios de comunicación. Incluso, previo a su accidente, dijo que no se arrepentía de sus palabras en contra de su colega.

¿Por qué Alejandra Guzmán llama “ratera” a Ninel Conde?

Hace algún tiempo, Alejandra Guzmán señaló a Larry Ramos, exnovio de Ninel Conde, de haberle robado cuatro millones de dólares, con la excusa de un negocio.

En su momento, se inició un proceso legal en su contra, pues la cantante no habría sido la única a la que defraudó. Desafortunadamente, Ramos se fugó de su arresto domiciliario y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Tras esto, Alejandra aseguró que Ninel tenía contacto con su ex y sabía donde encontrarlo. Si bien el “Bombón asesino” ha negado esta acusación, la cantante continúa firme en que la actriz sabe el paradero de Larry, tachándola de “ladrona” por supuestamente encubrirlo.

Hace algunos días, afirmó que no se arrepentía de sus declaraciones en contra de Ninel: “No me arrepiento de nada ¿Cómo me voy a arrepentir si, al final, se hace wey y sabe dónde está Larry? Dios la bendiga, a ella, su cara, sus na… porque la va a pagar. El karma es el karma”, dijo en una entrevista para ‘Despierta américa’.

