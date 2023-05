Niños piden Peso Pluma y maestra les prohíbe cantar su música; internautas “le aplauden”

La prohibición de la profesora generó reacciones en redes sociales de internautas, quienes recordaron con nostalgia las canciones de su infancia.

Una profesora de preescolar se hizo viral al impedir a sus alumnos que cantaran temas de Peso Pluma. La maestra se suma a una tendencia que ha comenzado a surgir, en la que se están cancelando a los “corridos tumbados”.

Semanas atrás, un restaurante ubicado en Monclova, Coahuila se negó a poner música de Peso Pluma a sus comensales. En las pantallas del restaurante se leía: “No pongo Peso Pluma”. Posteriormente, revelaron que se oponían porque consideran que “no aporta algo productivo a la juventud”.

Por otra parte, hace unos días trascendió que, en Cancún, Quintana Roo también habrían prohibido los “corridos tumbados” por “fomentar la violencia”. Incluso, amagaron con ir más allá y ampliar la prohibición a otros géneros musicales como el hip-hop y el reggaetón.

Maestra de preescolar prohíbe que sus alumnos canten música de Peso Pluma / Instagram: @fans.pesopluma.oficial

Profesora prohíbe Peso Pluma a sus alumnos

En esta ocasión, la profesora se encontraba en el salón de clases, cuando le preguntó a sus pequeños alumnos si querían escuchar música. Los niños y niñas respondieron emocionados que sí y comenzaron a gritar algunas opciones como Peso Pluma.

Así fue cuando la profesora le prohibió a sus alumnos cantar Peso Pluma

La profesora reaccionó y, de inmediato le contestó a sus alumnos que esa canción “no es una canción correcta”: “hay canciones que no son para niños, no es una canción correcta porque no dice nada como las que cantamos aquí en la escuela”, les explicó amablemente la profesora.

La maestra y sus alumnos de preescolar cantaron canciones infantiles durante las clases / TikTok: @maestramieldemaple

La maestra se mantuvo en su postura y no se dejó convencer, por lo que, finalmente, interpretaron canciones “infantiles y bonitas”. Por su parte, el video de TikTok compartido por la usuaria @maestramieldemaple con la frase, “Que los niños sigan siendo niños” lleva 4 millones de reproducciones, mientras que internautas han aplaudido la reacción de la profesora.

“Ya nada es como antes”; “Maestra yo te felicito por tu forma de trabajar con los niños. Eres una maestra de excelencia”; “Muy bien hecho maestra”; “Esa profesora salvará una generación”; "¡Por Dios! Yo cantaba ‘pican pican los mosquitos’ en el kinder”, son algunos de los comentarios de internautas.son algunos de los comentarios de internautas.

Internautas aplauden que la profesora prohíba los corridos tumbados / Instagram: @fans.pesopluma.oficial

