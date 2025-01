Niurka confronta a policía que la quería multar en Mérida; en redes la tachan de “irresponsable”

Niurka Marcos, quien está a unos cuantos días de entrar a ‘La casa de los famosos All-stars’, vuelve a dar de qué hablar. En esta ocasión, por su comportamiento frente a un policía que la estaba multando en Mérida, Yucatán.

A través de Instagram, la llamada ‘Mujer escándalo’ compartió el video del momento en el que un policía de tránsito le ponía una infracción por no portar su cinturón de seguridad.

Según ella, esta situación era totalmente injusta, ya que, además de que iba como copiloto, jamás la habían multado por esta situación. Incluso, contó que, en los cuatro años que lleva viviendo en Mérida, la autoridad no le había dicho nada al respecto.

“Me acaba de parar este personaje para decirme que me va a poner una multa porque yo no traigo el cinturón de seguridad. Llevo cuatro años en Mérida, Yucatán, viviendo, saludada por todos los oficiales y jamás ninguno me había dicho que me va a poner una multa. Vengo de copiloto”, expresó.

Niurka

Niurka Marcos se pelea con policía en Mérida

La actriz se acercó al oficial y le preguntó por qué ninguno de sus colegas la había multado antes por ese cargo: “¿Por qué se le ocurrió ponerme esa infracción después de cuatro años? ¿Por qué ninguno de sus compañeros me había multado antes?”, dijo.

Si bien el hombre intentó explicar que solo estaba cumpliendo con su deber, la cubana lo interrumpió y siguió reclamándole por la infracción. Tras el enfrentamiento, Niurka volvió a su vehículo y justificó su incumplimiento con un comentario de que, probablemente, el hombre solo quería una “mordida”.

Niurka “Seguro quería una mordida. Yo no hago esas cosas. O sea, hello, cómo hay gente pen… en donde sea”

Aunque se desconoce qué pasó después, pues la famosa dejó de grabar, todo indica que sí fue multada, a pesar de sus alegatos.

Internautas critican a Niurka por “irresponsable”

Por supuesto, el hecho causó mucho revuelo en redes sociales. Si bien algunos apoyaron su postura, la gran mayoría la tachó de “irresponsable” por no usar su cinturón de seguridad. Incluso, varios la regañaron por creer que su fama la hace inmune ante la ley.

Estos son algunos comentarios que se podían leer en internet:

“La gente cree que porque es famosa está por encima de la ley”

“El cinturón salva vidas, así que deberías de agradecer que este señor te salvó la vida”

“Niurka tenía razón, y soporten”

“Gracias por mostrar que fuiste irresponsable por cuatro años”

“¿Por qué nunca la multaron?”

“Un oficial con respeto haciendo su trabajo, bravo”

“Cuatro años faltando a la ley”

Hasta el momento, Niurka no se ha pronunciado ante las críticas. No obstante, se espera que muy pronto dé algún tipo de respuesta.

Niurka

¿Cuánto tendrá que pagar Niurka por no traer cinturón de seguridad?

De acuerdo con sitio web del gobierno de Yucatán, la multa por no traer cinturón de seguridad oscila entre mil 737 y mil 954 pesos.

El Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán establece como obligatorio que todos los ocupantes de un vehículo usen cinturón y considera grave que se incumpla con este señalamiento.

