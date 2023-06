Niurka Marcos da valioso consejo a su hijo, Emilio Osorio, para La Casa de los Famosos México

Niurka Marcos tiene experiencia en los realities, pues participó en Big brother VIP y México baila.

Previo a su ingreso al reality de convivencia, La Casa de los Famosos México, el más joven de la casa, Emilio Osorio aseguró que su madre Niurka Marcos le dio buenos consejos para que aprovechara mejor su estancia en el reality, sumado a que pudiera planear una mejor estrategia.

“Mi mamá me ha dicho que no me deje, que hay muchas ‘gárgolas’, que si en algún momento alguien me hace algo, me defienda. Yo nunca le he tenido miedo a la verdad, soy una persona bastante sincera: pido perdón y si hay algo que debo exigir, lo exijo”, explicó.

Niurka Marcos le expresó todo su apoyo a su hijo Emilio para su estancia en La Casa de los Famosos México / Instagram: @niurka.oficial

Así mismo, el actor y compositor mencionó que buscará defender su postura e ideales durante todo el tiempo que dure en el reality, por lo que lo hará de la forma más respetuosa posible. “Mi postura, sin afán de ser egocéntrico, ni arrogante, va a ser defender mi persona y pasármela bien”.

El hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio también se sinceró sobre su claustrofobia, por lo que aseguró que no sabe cómo va a reaccionar con el paso de los días al mantenerse incomunicado y en un espacio relativamente pequeño con tantas personas, sumado a que será ahí mismo donde hagan dinámicas.

“Mi sueño es ser grande en lo que hago, en mi carrera, en mi música y en la actuación y este tipo de reality funcionan para que la gente nos conozcan. No me da vergüenza nada, la gente ya sabe lo que tengo entre las piernas”, concluyó.

Emilio Osorio asegura que le gustaría hacerle travesuras a sus colegas, para no aburrirse en el reality / Instagram: @emilio.marcos

