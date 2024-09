Niurka Marcos ya está viviendo con su novio 19 años menor que ella

Niurka Marcos, la vedette cubana hizo a un lado la polémica que la rodea sobre su ex, Juan Osorio y todas las críticas que ha hecho respecto a la obra de teatro Aventurera, para darle paso al amor.

Mediante redes sociales presumió a sus 2.5 millones de seguidores que estaba enamorada de su nuevo galán, quien se hace llamar ‘Bruno, el príncipe’ en la plataforma de Instagram

Y como no hay tiempo que perder ¡ya hasta viven juntos!. Te contamos todos los detalles de este flamante amor.

¿Bruno Espino, novio de Niurka Marcos, no sabía quién era ella antes de conocerla?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa De primera mano, la pareja se presentó por primera vez ante las cámaras y habló sobre su relación. Lo que llamó la atención fue cuándo se le preguntó a Bruno Espino, el novio de Niurka, si sabía con quién se estaba relacionando, dado que la actriz cubana es conocida por su fuerte carácter, lo que le ha causado problemas con varias personas. Bruno aseguró no conocerla de esa manera y dio sus razones.

“Tú (Gustavo Adolfo) la conoces de la forma en la que me acabas de decir. Yo no la conozco de esa forma. Antes no sabía nada. No era fanático. Sé con quién estoy, con qué Niurka estoy: con la que está conmigo, con la que me cuida, me ama, me protege, me atiende, y no por obligación. Todo el mundo me dice ‘cuidado’, pero no tengo de qué cuidarme”, dijo Bruno Espino.

Niurka Marcos ya está viviendo con su novio 20 años menor que ella

Además, Niurka reveló que ya viven juntos y no solo para dormir a gusto, sino para ¡ahorrarse la renta!

Esta revelación se supo porque Niurka Marcos confesó que Bruno Espino es el primer hombre con el que puede dormir abrazada toda la noche, algo que antes no le gustaba por el calor, pero él le enseñó a disfrutarlo por lo que Gustavo Adolfo Infante les preguntó si ya estaban viviendo juntos, a lo que Niurka respondió afirmativamente, bromeando sobre ahorrar.

“Ese dinero que él se gasta en su renta, se la puede dar a sus hijas. Tiene dos niñas hermosas. Una chiquitita y una más grandecita, dijo Niurka.

Finalmente, Niurka aseguró que no ha tenido el gusto de convivir con sus hijas. Sin embarco la vedette aseguró que sus hijos sí ya quieren convivir con él.