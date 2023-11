¿Niurka mintió? Juan Osorio no cree en distanciamiento con Emilio: “Fue un momento”

Después del éxito de la participación de Emilio Osorio en La casa de los famosos México, Niurka reveló que estaba distanciada de su hijo y lo llamó “hipócrita y mustio”, además de que indicó que lo bloqueó y no tienen comunicación.

Wendy Guevara y Sergio Mayer, integrantes del team Infierno han opinado al respecto, así como Eva Daniela, la actual pareja de Juan Osorio, pero esta vez fue el productor quien habló del tema y sorprendió al decir que él ve las cosas ‘normales’ entre ellos.

“Yo creo que no hay ningún distanciamiento porque con Emilio sigue el mismo trato, la misma armonía. Yo creo que es un momento que sucedió, pero no tengo ningún tema al respecto”, explicó.

Según Juan, su hijo se encuentra bien y tiene una buena relación con toda su familia y que seguramente todo fue solo un momento en el que ambos se exaltaron: “Emilio está muy contento. Tiene buena comunicación con su familia, con sus hermanos, con su madre. Entonces, no. Creo que tiene una gran madurez Emilio y sabe tener a veces los momentos en los que uno se puede exaltar, ¿no?, pero no va a pasar nada”.

Finalmente, Juan dijo que Emilio le expresará su respeto a Niurka siempre: “Hasta el último día de la vida será su madre y Emilio tendrá ese respeto por la persona que le dio la vida”.

¿Qué pasó entre Niurka y su hijo Emilio Osorio? Ella está muy molesta con él

Niurka comentó recientemente que estaba distanciada de su hijo porque le ha demostrado comportamientos que ella no le enseñó, así que decidió bloquearlo por sus faltas de respeto.

“Hay dos cosas que yo nunca he sido en la vida: hipócrita y mustia ¿Sabes qué es para mí ser mustio? Vivir una realidad y ocultarla, mostrar una sonrisa detrás de un infierno y esa no fue la educación que yo le di ¿De dónde lo habrá aprendido?”, expresó aludiendo a supuestos consejos que le ha dado Juan Osorio a Emilio y que no son del agrado de Niurka.

La vedette contó que había bloqueado a su hijo porque no la ha respetado y la trata como “si estuviera hablando con un igual” y comentó: “Dejaste de ser esa persona que todos presumimos que es madura e inteligente ¿o te sobreestimamos? ¿Ya te la creíste? ¿Te estás enfrentando cuerpo a cuerpo con tu madre? ¿Esto es una guerra de poder? Pues muy sencillo ¡Estás bloqueado! Para que acompañes a tu papá, güey”.

Cercanos a Emilio Osorio hablan del pleito con Niurka

Por su parte, Sergio Mayer destapó cómo se encuentra Emilio después de haber sido bloqueado por Niurka y tener este pleito con ella: “Emilio dice que tiene todo el cariño. Dice: ‘Es mi mamá'. Sabe cómo es. (Dice) ‘No pasa nada, es mi mamá y nos vamos a arreglar’. Él (Emilio) está tranquilo”, y agregó que le gustaría que hicieran las paces, aunque él no puede meterse en eso: “No soy su papá. Es mi amigo; yo no le puedo dar consejos como papá. Él tiene un papá”.

Aunque la relación del productor Juan Osorio y la actriz y cantante Niurka, terminó en 2003 tras cinco años de matrimonio, hoy se llevan bien por su hijo, aunque en los últimos meses han demostrado que tienen distintas formas de pensar y esto ha provocado algunos problemas / Archivo

Wendy Guevara también opinó y dijo: “No sé, la verdad. Yo amo mucho a Emilio. Lo quiero como a mi hermano… La verdad esos son problemas o cosas de familia. Entonces yo prefiero no meterme y ojalá todo este bien”.

Eva Daniela, pareja de Juan Osorio, quien lleva una buena relación con Emilio, también fue cuestionada sobre el tema y dijo: “Pues yo siempre les he dicho eso. Yo le tengo un cariño muy grande a Emilio. Lo quiero y lo respeto mucho y él a mí, pero del tema de su mamá no voy a hablar, porque es un pasado que en mi vida y en la de Juan no existe. Yo a Emilio lo veo bien. Estoy contenta con él y con Juan. Estoy en armonía con ellos y no quisiera que entraran temas negativos a mi vida”.