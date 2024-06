Niurka se le va a la yugular a Eduardo Yáñez tras escándalo con la prensa ¡Le recomendó ir al psicólogo!

Niurka Marcos no se quedó con nada y se sumó a las fuertes críticas en contra de Eduardo Yáñez tras la fuerte controversia que protagonizó con la reportera Patricia Cuevas.

Fue el pasado 25 de junio en la alfombra roja de los premios ‘Grandeza Hispana’ que el histrión se volvió el centro de atención tras protagonizado un encontronazo con la reportera antes mencionada. Según la versión de la colaboradora de ‘Productora 69’, trataba de hacerle unas preguntas al actor cuando, de repente y sin razón aparente, le arrebató el celular, lo rompió y se lo llevó, lo que le habría ocasionado un ataque de pánico, teniendo que ser trasladada al baño para tranquilizarse.

Por su parte, el histrión explicó que se llevó dicho objeto debido a que sentía que lo estaban “picando” por la espalda. Sin embargo, aseguró que quiso regresarlo con su asistente, pero Patricia no quiso recibirlo.

Las imágenes se volvieron virales en redes sociales, así como el nombre Eduardo Yáñez fue tendencia en diversas plataformas. Lo que ocasionó que usuarios y celebridades tal como Aleida Núñez, Jorge Ortiz de Pinedo y Gerardo Quiroz reprobaran la actitud del famoso.

Eduardo Yáñez con medios / Francisco Mancera

Te puede interesar: Maxine Woodside “calla” a reportera mientras Eduardo Yáñez se defiende de polémica con Patricia Cuevas

¿Qué dijo Niurka Marcos de Eduardo Yáñez sobre su polémica con Patricia Cuevas?

Niurka no perdió la oportunidad de opinar sobre el escándalo de Eduardo con la reportera Patricia. ¡Le dijo de todo!

A través de un encuentro con la prensa, ‘la vedette’ recomendó al famoso ir al psicólogo, dado que no sería la primera vez que se mete en problemas con la prensa.

Eduardo Yáñez / Facebook: Eduardo Yáñez

‘La Mujer escándalo’ defendió la labor de los reporteros, ya que remarcó que ellos solo hacen su trabajo y no tiene por qué reaccionar como lo hizo.

“Pues sí que vaya con un psicólogo para que entienda que todos estamos haciendo nuestro trabajo… No es la primera vez que Yáñez agrede a un reportero, muy mal, amigo”. Niurka

Mira: Hallan sin vida a famoso cantante y modelo, a los 40 años de edad, tras ser atacado en el metro

Agregó: “Están haciendo su trabajo, si tú vivieras de eso tal vez fueras peor”.

Así lo dijo Niurka:

¡Niurka reprueba el comportamiento de Eduardo Yáñez y lo manda al psicólogo! 😱😬 Además la vedette responde a Irina Baeva y opina que tiene el ego muy alto. 😳📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/Ml1d2McbZT — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 27, 2024

Al momento, Eduardo Yáñez no se ha pronunciado respecto a las críticas de sus compañeros del medio. Sin embargo, ya se disculpó públicamente con Patricia Cuevas por la reacción que tuvo en plena alfombra roja.

Eduardo Yáñez / Instagram: @eduardoyañezc

No te pierdas: Céline Dion: Revelan desagarradoras imágenes de la cantante en plena crisis por el síndrome que padece: VIDEO

Eduardo Yáñez ofrece una disculpa pública por sus acciones

A través de una entrevista virtual para ‘De primera mano’, la cual fue retomada por ‘Sale el sol’, el actor lamentó que “todo resultara de esa manera”, pues el evento estaba enfocado en rendirle homenaje al productor Nicandro Díaz, quien falleció el año pasado.

“Yo sentí que me estaban picando la espalda y estiré la mano y agarré un celular y era el de Paty, desafortunadamente. Un poquito Paty, con sus preguntas duras de siempre, pero yo a Paty siempre la he atendido, le he contestado. Me he aguantado”, dijo.

Tras compartir la entrevista de Eduardo Yáñez, los conductores de ‘Sale el sol’ reportaron que Patricia no planea algún tipo de reconciliación, pues hoy se confirmó que actuó legalmente en contra del actor.