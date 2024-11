Nodal habla de la frase “fan de su relación"; asegura que nunca existió

Christian Nodal no pudo contener su molestia tras las recientes declaraciones de Cazzu, su expareja, que desataron críticas hacia él y su actual esposa, Ángela Aguilar. En una transmisión en vivo en Instagram, el cantante defendió a Ángela y se refirió a la polémica frase “fan de su relación”, que ha circulado en redes sociales para referirse a la situación de los cantantes.

Las tensiones aumentaron después de que Cazzu, tras meses de silencio, ofreciera su versión de los hechos, contradiciendo las afirmaciones de Ángela. En su entrevista, Cazzu descalificó las declaraciones de la hija de Pepe Aguilar, quien había asegurado que todos estaban en la misma página y que nadie había sufrido un desamor. Esto a su vez, llevó a Nodal a salir en defensa de su esposa.

¿Qué dijo Nodal de la frase “fan de su relación”?

Durante su transmisión en vivo, el cantante sonorense se mostró frustrado al desmentir la famosa frase, afirmando que “ni siquiera existe” y se enojó tanto que llamó estup… a sus seguidores.

“¡’Fan de su relación’ ni siquiera existe! O sea, nunca existió ese comentario ‘Fan de su relación’, ni la foto ni esa cosa eran el perfil de mi esposa, ni nada, ni siquiera dan los tiempos y todos como est... diciendo ‘fan de su relación’”, dijo enojado sobre la situación en la que supuestamente Ángela escribió la frase en una foto de Cazzu y Nodal cuando estaban juntos.

Cansado de las críticas, Nodal explotó diciendo que su relación con Ángela nunca fue un secreto para Cazzu y que su esposa no intervino en su relación anterior, asegurando que ella nunca fue su amante. “Aquí no hay ninguna pobrecita. Aquí no hay víctimas de nada. Las cosas se hablaron claras y a la cara”, afirmó.

El cantante también explicó que su separación de Cazzu, la madre de su hija, se debió a que ya no se sentía a gusto en la relación y había perdido el amor. “Jamás le fui infiel a Julieta. Tengo los mensajes donde se le avisó que estaba con Ángela”, indicó, agregando que su conciencia está tranquila.

Nodal concluyó su mensaje de defensa sobre lo que considera teorías absurdas, diciéndole a sus seguidores que se informen antes de emitir juicios sobre su relación.

