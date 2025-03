Nodal “le tenía miedo” a Belinda: Así fue cuando el cantante admitió sentirse intimidado por la actriz

Christian Nodal ha sido el objeto de muchas críticas y burlas desde que anunció su relación con Ángela Aguilar, quien ahora es su actual esposa, a mediados del 2024, justo dos semanas después de haber dado a conocer su ruptura con Cazzu, madre de su hija.

Ahora que la polémica pareja, supuestamente, está pasando por una fuerte crisis matrimonial que ha dejado en duda si desembocará en un divorcio, muchos usuarios recordaron las declaraciones que hizo el cantante en 2020, cuando era pareja de Belinda.

Recordemos que la intérprete de ‘Sapito’ y el artista fueron novios por dos años. Incluso, ya había planes de boda. No obstante, se separaron, algo que desencadenó fuertes señalamientos contra la también actriz, a quien llegaron a tachar de “interesada”.

Durante los primeros meses de su relación, Christian Nodal dejó ver que Belinda había sido quien dio el primer paso en su romance, admitiendo que, en un inicio, trataba de mantener su distancia.

Al cuestionarle el motivo, el mexicano reconoció que se sentía sumamente intimidado por ella, ya que la consideraba una mujer fuerte y decidida, asegurando que era la primera vez que le pasaba algo así.

Christian Nodal

“Yo seguía manteniendo la distancia porque yo le tenía miedo. Te lo juro, cuando la tenía enfrente, yo salía corriendo porque nunca me había pasado en la vida que una mujer me hiciera (sentir así). Me temblaban los ojos, la boca y me desfiguraba y me daba mucha vergüenza”