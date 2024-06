Nodal y Ángela Aguilar: Conductores de ‘Ventaneando’ defienden el noviazgo de los artistas

La recién oficializada relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha desatado muchas críticas en redes sociales. La razón principal es que su noviazgo se dio a conocer tan solo dos semanas después de que el cantante anunciara su ruptura con Cazzu, tras dos años de relación y una hija en común.

En medio de todos los dimes y diretes sobre la joven pareja, los conductores de ‘Ventaneando’ tocaron el tema en la más reciente transmisión del programa y mostraron opiniones divididas.

Si bien unos creen que su relación está destinada al “fracaso”, otros mencionaron que el amor puede ser “tan complejo” que, muchas veces, las personas no lo comprenden.

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Instagram: @nodal / @angela_aguilar_

Presentadores de ‘Ventaneando’ debaten sobre la relación entre Nodal y Ángela Aguilar

Tras dar la nota sobre el noviazgo de las celebridades, Linet Puente comentó que Nodal debió “esperar” para tener un nuevo romance, resaltando que no había pasado ni un mes desde que se separó de la madre de su hija.

“Cuando una persona termina con otra, lo que menos puedes hacer es involucrarte emocionalmente... Tiene que pasar un tiempo. Que sane. Que vaya a terapia. Que haga lo que tiene que hacer. Si rompes esta regla, sabes que ya vas destinado al fracaso”, expresó.

Aunque Daniel Bisogno señaló que eso era “lo ideal”, también dijo que las relaciones eran “tan complejas” que puede que el romance dure, pese a las circunstancias en las que se dio.

“O no. Mira, las relaciones humanas son tan complejas y tan diferentes. Yo me voy a aventar una premonición, van a durar. Ángela estaba soltera, sin ningún compromiso y yo no le veo nada de malo”. Daniel Bisogno

Por su parte, Pedrito Sola concordó con Linet y afirmó que, si bien no conoce bien a las celebridades, todo apunta a que su relación no durará mucho tiempo, pues, para él, ir de un romance a otro no es correcto.

En tanto, Ricardo Manjarrez opinó que nadie sabe realmente cómo se dio el rompimiento entre Cazzu y Nodal, por lo que existe la posibilidad de que él ya estuviera soltero desde hace tiempo, pero no lo quisieron anunciar en su momento.

Para dar por terminado el tema, los conductores manifestaron que solo el tiempo dirá si realmente el noviazgo de Nodal y Ángela durará o si las circunstancias, así como las críticas, harán que terminen en un futuro.

Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en el escenario / Instagram: @angela_aguilar_ @nodal