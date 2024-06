Hijos de Pato Levy le dedican emotivo mensaje de despedida: “Te me fuiste demasiado rápido”

Durante la mañana del pasado 10 de junio, el mundo del espectáculo se vio conmocionado ante el sensible deceso, a los 53 años, de Pato Levy, hijo menor de la también fallecida Talina Fernández.

De acuerdo con Coco Levy, su hermano pereció a causa de un infarto mientras dormía en su hogar. Recordemos que, desde hace varios meses, Pato, quien ya padecía diabetes e hipertensión, estaba luchando contra una insuficiencia cardiaca.

Debido a esta afección, necesitaba una operación urgentemente. Sin embargo, no contaba con el dinero suficiente para atenderse en un hospital privado y en las clínicas públicas no lo querían recibir, por lo que se había propuesto a juntar fondos para dicha cirugía.

En una entrevista para ‘Ventaneando’, Coco relató que, previo a su fallecimiento, su hermano había mostrado una notable mejoría y hasta su actitud hacia la vida había cambiado, por lo que su deceso lo dejó en “shock”.

Hijos de Pato Levy le dedican emotivo mensaje

La noticia del fallecimiento de Pato Levy fue un golpe duro para la familia Fernández, principalmente para sus dos hijos; Juan y Pedro Levy.

Si bien los jóvenes no pertenecían al ámbito del espectáculo y Pato siempre fue reservado en cuanto a su vida personal, en su momento declaró lo orgulloso que se sentía de sus hijos: “Me hacen perder el control de las carcajadas que me sacan y me hacen el más feliz de todos los papás. Los amo tanto”, expresó en sus redes sociales.

Tras el deceso de su padre, Juan y Pedro Levy usaron sus redes sociales para dedicarle una emotiva despedida. En el caso de Pedro, compartió una foto junto a su padre y hermano junto a un texto que decía:

“Pa, te me fuiste demasiado rápido. Te amo gfe. Descansa en paz, luego te alcanzaré arriba pa”, expresó.

Mensajes de despedida hijos de Pato Levy / IG.

Por otra parte, Juan lanzó una foto en el que aparece junto a un carro hecho de cartón, el cual habría sido un regalo de su papá: “El hombre que me regaló a Tulio fue mi papá y ahora no podré verlo otra vez. Descansa, pa. Te amo”, escribió.

De igual forma, compartió el obituario que el programa ‘Hoy’ hizo en homenaje a su papá, junto al siguiente mensaje:

“Padre mío, te amo. No pensé que fuera hoy el día en el que te vas de mi vida pero disfruté cada momento junto a ti y las veces que nos reíamos a carcajadas y pisteábamos como compas y como hermanos, te considero como amigo y más importante como un padre digno. Te amo”. Juan Levy

Juan Levy dedicatoria / IG

¿Qué pasará con los restos de Pato Levy?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Coco expresó que su hermano sería cremado. También detalló que, actualmente, está en conversaciones con la familia para saber cuál será la última morada de Pato.

