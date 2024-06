Pato Levy reveló el fuerte mensaje que recibió de Talina Fernández antes de morir, ¿un presagio?

Hace unas horas se dio a conocer el fallecimiento de Gerardo Patricio Levy Fernández, mejor conocido como Pato Levy, quien perdió la vida esta madrugada en su domicilio a causa de un infarto.

Si bien el hijo de Talina Fernández reportaba varios problemas de salud en los últimos meses, su hermano, Coco Levy afirmó que fue una muerte repentina, pues no se esperaba tan pronto su fallecimiento.

Sin embargo, los últimos días de Pato Levy fueron bastante complicados, debido a que presentaba una insuficiencia cardíaca, una arritmia, diabetes, hipertensión arterial y un problema en el pulmón. Todos estos diagnósticos venían acompañados de una fuerte crisis económica.

Coco Levy siempre sintió que Talina Fernández procuraba más a su hermano que a él / Archivo TVNotas

Levy incluso fue criticado por vender objetos y pertenencias de Talina para recaudar dinero para su tratamiento y una cirugía de corazón abierto que necesitaba pero no logró realizarse por falta de recursos.

Levy le pidió a su mamá, a su hermana y a Dios irse antes de sufrir una agonía larga y difícil

Lo cierto es que a principios del mes de mayo, Patricio Levy compartió en una entrevista a ‘Ventaneando” que había estado tan delicado de salud que incluso pidió a su madre y a su hermana que lo llevaran a su lado.

“Yo les daba las opciones para que ellas escogieran, la que ellas me quisieran dar. Yo lo único que le pedía al cosmos, mi madre y el Señor, viéndome tan mal, es: ‘Oye, no seas gacho. Si me voy a ir, que sea rapidito’. Yo no quiero tener una agonía de dos años en una cama conectado a aparatos”.

Talina Fernández recuerda a Mariana Levy a 18 años de su fallecimiento / Instagram: @talinafernandezoficial

Pato Levy compartió que aunque su salud iba en declive, tras hacer esta petición a su madre y su hermana fue como un milagro. Empezó a sanar y poco a poco se sintió mejor.

“Estuve empeorando y de repente, de la nada, como si fuera un milagro, te lo juro, de repente, de la nada me sentí mejor. Empecé a salir a caminar. Caminaba tres pasos y me cansaba, diez pasos y ya camino dos kilómetros diarios. Ya subo y bajo las escaleras. Ya me muevo. Ya tengo movilidad. Ya no uso oxígeno”.

Pato Levy recibió un mensaje del más allá de Talina Fernández

En la misma entrevista, Pato Levy contó que su madre, Talina Fernández, le mandó un mensaje a través de una “médium”.

Según Pato explicó, una gran amiga de él consultó a una médium y le dijo que ‘la Dama del buen decir’ se estaba manifestando y al parecer le mandó un mensaje.

“Que tu mamá te mandaba este recado. Me decía que me levantara, que la decisión de vivir o morirme estaba en mí”. Pato Levy

Los restos de Patricio Levy serán velados en la casa que alguna vez perteneció a Talina Fernández y que también fue el lugar donde se realizaron los funerales de su madre y su hermana, Mariana Levy. Posteriormente, los restos de Patricio Levy serán cremados.

