Nodal y Ángela Aguilar: Mhoni Vidente predijo romance entre ellos ¡hace dos años! ¿fue cosa del destino?

El recién confirmado romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha causado mucho revuelo en redes sociales ¿la razón? El noviazgo se oficializó a solo dos semanas de que el cantante anunciara su ruptura con Cazzu, tras dos años de relación y una hija en común.

En una entrevista para una revista internacional, la joven aseguró que su relación no era “nueva”, sino una “continuación” de algo que “pausaron por mucho tiempo” para crecer y madurar.

Esta declaración hizo que la gente especulara que la hija de Pepe Aguilar fue la “manzana de la discordia” en la relación entre Nodal y Cazzu, a quien en su momento dijo querer mucho y hasta se autoproclamó la “tía” de su hija.

Si bien Nodal lanzó un video explicando que las cosas entre él y Cazzu no terminaron por una infidelidad, mucha gente sigue sospechando lo contrario, principalmente porque el cantante se refirió a Ángela como “la mujer que ama”.

Mhoni Vidente predijo la relación entre Nodal y Ángela Aguilar

En medio de todo este escándalo, diversos internautas revivieron un video que data de hace un par de años, en el que Mhoni Vidente habría predicho un romance entre Nodal y Ángela Aguilar.

En aquella época, el cantante había comenzado su relación con Cazzu, mientras que la hija de Pepe Aguilar había concluido su relación con Gussy Lau tras la filtración de unas comprometedoras fotografías.

Si bien en ese momento el romance entre las celebridades no era posible, la pitonisa aseguró que, en el futuro, ambos terminarían juntos.

“Yo la veo con alguien bien famoso, con Christian Nodal”, expresó Mhoni, sin dar más detalles sobre cómo se daría este noviazgo.

Mhoni Vidente / YouTube

Pepe Aguilar no está de acuerdo con esta relación

En el martes de TVNotas, te contamos que, pese a la felicidad que desborda Ángela Aguilar por nuevo noviazgo, Pepe Aguilar, padre de la joven, desaprueba la relación, pues considera que hay una gran diferencia de edad entre ellos.

Sin embargo, no ha podido hacer nada al respecto, pues la cantante se le ha “salido del huacal” y se ha mantenido firme con su decisión.

"Él le lleva 5 años a ella. Tiene 25 y ella apenas 20. Como todo pasó tan rápido, no hubo tiempo para que Pepe intercediera para que ella no se fuera de viaje. Se le está saliendo del huacal y eso no lo vio venir. Ahorita ya está con ella y las cosas no están nada fáciles. Pero ella está muy emocionada. No enamorada, pero si emocionada”, dijo una fuente a TVNotas.

Si bien el romance se oficializó apenas el pasado 10 de junio, la periodista Mónica Castañeda reportó que las celebridades ya llevan casi dos meses saliendo, lo que sugeriría que ya estaban juntos desde antes que él anunciara su ruptura con Cazzu.

