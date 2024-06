Nodal sale a defender su amor con Ángela Aguilar: “No hubo infidelidad”; habla por primera vez de su romance

Muchísimas críticas les llovieron hoy a Ángela Aguilar y Christian Nodal luego de hacer oficial su romance en medio de los rumores que así lo apuntaban.

¿La razón? La relación amorosa inició a menos de un mes de que el cantante diera por terminada su relación con Cazzu, la madre de su hija.

En TVNotas nos enteramos que Pepe Aguilar, padre de Ángela, no está muy feliz con el romance y que además la joven se dejó conquistar con un reciente viaje a Roma donde disfrutaron juntos como pareja por primera vez, razón por la que comenzaron los rumores de su relación.

¿Qué dijo Nodal de su romance con Ángela? Se defiende de las críticas

En medio de la ola de comentarios que desataron, especialmente porque Ángela habló por primera vez en la confirmación que hizo a una revista en donde dejaba ver que se habían reencontrado para ahora sí vivir su amor, Nodal defendió su relación a toda costa con un comunicado en video en sus redes sociales.

En él, comentó que daría “un poco de contexto” y evitar así las críticas: “Bueno, mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme y andar inventando historias, por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja quería salir a darles un poco de contexto”, comenzó.

Nodal continuó mencionando que su relación con Cazzu terminó bien, y que siempre estará unido a ella por su hija: “Primero que nada, Julieta es una persona que amo y tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas. Somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber dado la vida. Lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos que es (su hija) que por siempre voy a amar y voy a cuidar”, indicó.

El cantante negó también que existiera una infidelidad y que simplemente el amor con Cazzu no prosperó, pero con Ángela está muy entusiasmado: “En esa relación jamás existieron terceros. Jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”.

“Quiero agradecer a todas las personas que se ponen feliz por mí, por lo que me está pasando. Estoy disfrutando de ustedes en los shows, disfrutando mi carrera, disfrutando la vida y mi parte como padre, mi parte como pareja hoy y muchas gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho. Muchas gracias por tanto”, concluyó.

