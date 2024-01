Omar Chaparro está feliz: ¡Obtuvo su ciudadanía estadounidense!

Omar Chaparro se ha consolidado como uno de los actores mexicanos, así como conductores y humoristas más destacados del medio. Sin duda su carrera se ha conformado de grandes éxitos, lo que lo ha dejado parado como uno de los orgullos de México, tal como lo ha sido Eugenio Derbez, entre otras personalidades.

Hoy, el conductor decidió trascender como persona y buscó dividir su corazón para echar raíces en dos países. ¡Obtuvo su ciudadanía estadounidense!

Omar Chaparro, / Instagram

Te puede interesar: Omar Chaparro recordó que cuando su esposa le pidió el divorcio pensó en quitarse la vida

Omar Chaparro obtiene su ciudadanía estadounidense

Y es que Chaparro dio a conocer, a través de su cuenta oficial de Instagram, que hoy viernes 5 de enero es un día verdaderamente especial para él por obtener sus papeles oficiales de Estados Unidos para tener todos los derechos que cualquier persona nacida en ese país.

En la publicación se puede percibir la alegría de Omar, dado que, aunado a un emotivo mensaje dedicado a todo su público, agregó una fotografía de él con sus papeles y la bandera del país vecino de fondo.

“¡Hoy es un día especial! Acabo de recibir mi ciudadanía estadounidense. Siempre orgulloso de mis raíces mexicanas, mi corazón es grande y ahora late en dos idiomas. Nunca dejaré de amar a mi patria mexicana, pero estoy emocionado de añadir un nuevo capítulo a mi historia. Ahora puedo disfrutar de las hamburguesas con guacamole sin sentirme culpable. ¡Viva México Cabr0nes y God Bless America!”. Omar Chaparro

No te pierdas: Omar Chaparro reacciona al rechazo de Martha Higareda a Robert Pattinson por No Manches Frida

No cabe duda que Omar Chaparro está orgulloso de ser mexicano. No obstante, no tiene ningún problema en dividir su corazón.

Así lo dijo Omar Chaparro:

Te puede interesar: Rafita Balderrama admite que con Omar Chaparro ya no existe una amistad “al cien por ciento”

Como era natural, usuarios celebraron la felicidad del famoso y le desearon lo mejor en esta nuevo capítulo en su vida.

“Te lo mereces todo. Abrazo”, “Lo que de chavo se propone de grande se logra”, “Por fin puedo hablar contigo en inglés, amigo mío. Felicitaciones”, “Más logros en tu carrera, amigo, felicidades”, fueron algunos comentarios.