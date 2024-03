Oscar Burgos, “el Perro guarumo” es muy feliz, en espera de su bebé, a los 65, al lado de su esposa

“Yo digo que estoy esperando el sexto hijo. Tengo una hija: Silvia Selene (hija de Silvia Dorbecker) de 36 años; Oscarito, de 26 (hijo de Luis Fernanda Sandoval), Gabriel de 14 (hijo de Karla Panini), Ivanna, de 10 años, hija de Carito, que llegó conmigo de 3 añitos y la registré a mi nombre. Ahora viene este chamaco y tengo uno “putativo” César San Miguel, de 29 años, hijo de mi mejor amigo y mi excuñada (hermana de Luisa). Él y yo hicimos un juramento: si él se moría antes que yo, me haría cargo de su hijo”.

Oscar Guarumo y su familia / Cortesía del actor

“Caro y yo estamos muy contentos. No sabemos todavía el sexo. Tenemos que esperar dos meses. Caro va para la octava semana de embarazo. Para mí fue sorpresiva la noticia porque Caro se había cuidado con los parches hormonales. En noviembre pasado decidimos tener familia, pero no pegaba el chicle. Pensé que iban a pasar seis meses, no tan rápido”.

“Carolina tiene 29 años, solo tenía a Ivanna y quería otro hijo. No creía tener el derecho de decirle: no quiero, yo ya tengo tres. Además, la esperanza es una de las artes de la felicidad. La persona que no tiene planes, que no tiene motivación para cada vez ser mejor, seguir trabajando, seguir echándole ganas a la vida, sea feliz. A mí me vuelve a llenar de vitamina, me renueva, me motiva a hacer más ejercicio, trabajar más. Debo estar mejor para una nueva vida”.

“El ejercicio y la alimentación han sido vitales para sentirme muy joven. Me hice un examen para ver cómo estaba de testosterona, de la próstata, porque iba a encargar un hijo. Físicamente soy un hombre entre 35 y 40 años. El doctor me dijo: no tienes ningún problema. Tengo 24 años limpio de alcohol y drogas y mi vida cambió totalmente. En este examen ni los pulmones, ni el hígado ni el páncreas están mal”.

No te pierdas: Chantal Andere habría confirmado la paternidad de Fernando Colunga

Oscar Guarumo y sus hijos saludan a la cámara / Cortesía del artista

A LOS 90, SEGUIR TRABAJANDO

“Vengo de una familia longeva. Mi papá murió casi de 90.is tías arriba de los 90. Mis hermanas casi tienen 80 y no se les notan. Yo espero llegar a los 100 y seguir trabajando a los 90 como López Tarso”.

Mira: Telesa del reality Pequeños gigantes ¡ya creció y luce irreconocible!

¿Cuál es el género del hijo de Oscar Burgos, ‘el Perro guarumo”, niño o niña?

“Me gustaría que sea niño porque Gabriel me ha estado pidiendo un hermanito. Panini tiene a las niñas de Luna y la suya con Américo. Son puras hermanas, además de Ivanna”.

Oscar Burgos / Cortesía del artista

No te pierdas: Consuelo Duval revela que se refugió en el alcohol en la etapa más oscura de su vida

CARO: OSCAR, UN EXCELENTE PAPÁ

¿Caro, cómo te sientes con la espera de tu bebé? “Estoy bien, muy contenta. Voy para la octava semana. Solo me ha dado mucho cansancio y ganas de dormir. Yo creo que para las 10 semanas empezaré con más síntomas”.

“Yo quise tener un hijo con Oscar porque es excelente papá. Creo que fue lo que me enamoró de él al principio: cómo trata a sus hijos, cómo les enseña, cómo les habla. Son excelentes personas”.

“La diferencia de edad entre nosotros nunca ha sido un problema. Siento que tengo un niño al lado. A veces yo soy la más achacosa. Él tiene mucha pila. Es sorprendente. La edad no tiene importancia. Es más actitud que de otra cosa”.

“En cuanto al sexo. Me gustaría tener niño, pero Ivanna quiere niña. Lo que me mande Dios va a ser muy amado. Si es niño encantada, si es niña, ya tengo una, ya sé cómo tratarlas. El bebé nacerá para finales de octubre, principios de noviembre”.