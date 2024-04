Pablo Lyle, en la cárcel ¡solo pide ver a sus hijos!

Ha pasado un año desde que a Pablo Lyle se le dictó sentencia en Estados Unidos. La resolución fue que estará cinco años en la cárcel, ocho en libertad condicional y brindará cien horas de servicio comunitario. Esto debido a la muerte de Juan Ricardo Hernández, con quien tuvo un altercado en 2019 que le provocó daño cerebral.

Los abogados de Lyle siguen trabajando para que se le dé libertad condicional y pueda pasar lo que resta de su condena en mejores condiciones. Los focos rojos se encienden, ya que nos llegó información exclusiva sobre su estado emocional y psicológico.

Checa: Madonna subió a Alberto Guerra al escenario durante su concierto en CDMX; así lo vivió Zuria Vega

La familia de Pablo Lyle está preocupada por él / Archivo TVNotas

Una persona allegada a la familia del actor nos dice que Pablo no está nada bien. El encierro, la soledad y, sobre todo, la falta de noticias del exterior y de su familia, lo están llevando al límite.

“Está entrando en crisis. Me dicen su hermano y sus papás que cuando hablan con él no para de llorar. Extraña mucho estar con ellos y lo que más le preocupa es saber de sus hijos”.

Pablo Lyle extraña a su familia; su ex no ha le ha llevado a sus hijos

Al escuchar esto, le preguntamos a qué se refería, y vaya sorpresa la que nos llevamos. “Me cuentan que Pablo no ha visto a sus hijos en varios meses. Que su ex, Ana Araujo, no ha podido llevarlos y eso le duele mucho a él. Se está perdiendo la oportunidad de seguirlos viendo. Cuando se comunican, las llamadas son cada vez más cortas y sus hijos más ausentes”.

Nos comenta que, aunque trata de tener la mente ocupada en actividades en la cárcel, no puede concentrarse: “Hace deporte y está en talleres. Pero le gana el sentimentalismo. Su mamá está muy preocupada porque siente que su hijo está cayendo en una d3 presión fuerte. No sabe cómo ayudarlo. Su hermano Jorge es quien está más al pendiente y el que viaja a verlo más seguido. También él compartió que le preocupa la salud mental de su hermano, porque no lo ve nada bien”.

Puedes ver: Mamá de Ana Bárbara se une a las denuncias y expone al prometido de su hija: ¡La corrió de su casa!

Ana ya tiene otra pareja y no ha podido llevar a sus hijos a Miami para que vean a su papá / Archivo TVNotas

Los esfuerzos de la familia Lyle para sacar al actor de la cárcel; ya no quieren que regrese a la actuación

Aunque Pablo asesora a otros presidiarios en cosas de actuación y les da talleres, su familia quiere hacer lo posible para que pueda salir de la cárcel. “Están gastando una millonada en abogados. Lo mucho o poco que él tenía guardado se ha ido y ya no tienen dinero. Están haciendo hasta lo imposible para seguir pagando y que él pueda llevar el resto de su condena en libertad, aunque se quede allá. Que pueda estar fuera de la cárcel”.

Sobre la relación que tiene la exmujer de Lyle con un fotógrafo, nos cuenta: “Al principio los tomó por sorpresa, pero entienden que no es vida tener a alguien en la cárcel. Ana sigue en comunicación con los papás de Pablo, por los niños. Para que se vean y los frecuenten. Pero ella ya les dijo que le es imposible viajar tan seguido a Estados Unidos para que los vea. Ella espera poder viajar y estar allá este verano para que ellos vean a su papá”.

Pablo era uno de los actores que iba creciendo en el medio, pero por ese mal momento, su carrera se vino abajo.

“No sé si cuando salga de todo esto, en muchos años, retome su carrera. Su familia no quiere. Me lo han dicho. Ya no quieren estar en el ojo público. Quieren que se quede en Mazatlán”, concluyó.

Para más exclusivas como esta, busca el número más reciente de su revista TVNotas impresa o digital.

Mira: Pati Chapoy confirma el regreso de Daniel Bisogno a Ventaneando: “Mañana estará presente”