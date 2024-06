Paola Durante regresa a la cárcel, pero para contar su experiencia a otras mujeres

La serie '¿Quién lo m4tó?’ sobre las últimas horas de Paco Stanley ha renovado el interés en la vida de Paola Durante, quien pasó un año y nueve meses en prisión tras ser señalada como sospechosa en el caso del ataque que le quitó la vida al conductor y comediante mexicano. Ahora, Paola vuelve a prisión, pero esta vez con un nuevo proyecto titulado “La verdad durante el silencio”.

Paola Durante impartirá conferencias sobre su experiencia

El proyecto consiste en una serie de conferencias en las que Paola Durante compartirá su experiencia con las internas de los reclusorios. Ella busca inspirar y ofrecer un mensaje de esperanza a quienes han sido juzgadas o se encuentran en situaciones similares.

En una entrevista con ‘Ventaneando’, Paola Durante habló sobre el impacto que espera lograr con sus conferencias: “En una conferencia pongo en la realidad lo que viví. El mal gobierno, el juzgarnos por cualquier cosa, y cómo se dieron las cosas. Me di cuenta que tal vez si yo pasé todo esto, pueda llegar a las mujeres a través de mi historia, y poder decir: ‘A ver, yo estuve aquí, salí, entré, me levanté, caí’. Porque aparte voy a seguir cayendo, porque todos los seres humanos somos así. Sal de esa oscuridad. No te quedes en esa oscuridad. No te quedes sola. Alza la voz y libérate, porque de verdad yo ahorita…como que volví a nacer. Todo está cambiando para bien”.

Paola Durante quiere dar mensaje de esperanza a reclusas

Paola Durante también destacó la importancia de prepararse y encontrar una nueva vida después de salir de prisión.

“Quiero ir y hacerles ver a ellas que tal vez uno se equivoca y uno comete un error, porque muchas mujeres están por un hombre. Entonces sí quiero ir a decirles: ‘A ver, ya están aquí. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Pónganse pilas. Prepárense, porque sí hay vida después’. A todas nos da miedo salir, porque decimos: ‘Bueno, nos van a juzgar, no va a haber trabajo’. Así me pasó, a mí, me dio mucho miedo…Tomé terapia, estoy tomando medicamento todavía”. Paola Durante

Actualmente, Paola Durante reside en Puerto Vallarta. La popularidad de la serie sobre Paco Stanley ha provocado otro cambio significativo en su vida. “Yo ya me había ido. Dije: ‘Ya, dejo todo’. Y todo esto fue como…después de 25 años por fin se está haciendo justicia, así lo veo yo, porque también la gente como que está pensando de otra manera. Y yo me siento feliz”, comentó Durante.

Este nuevo proyecto de Paola Durante no solo busca dar voz a su propia experiencia, sino también ofrecer una luz de esperanza y una guía a las mujeres que enfrentan circunstancias difíciles. Su historia de lucha y superación es un recordatorio que siempre hay una oportunidad para renacer y encontrar un camino hacia un futuro mejor.

