Paola Rojas rompe el silencio sobre su llegada a grupo Imagen y las supuestas diferencias con Gustavo Adolfo

El mes pasado, Paola Rojas debutó como titular del programa de Imagen Televisión, De pisa y corre, que durante años condujo Nacho Lozano.

A raíz de su llegada, hubo varias especulaciones: Una periodista de espectáculos de Radio Fórmula afirmó que Nacho se llevó a todo su equipo al noticiero nocturno y que dejaron sola a Paola. Alex Kaffie dijo que la conductora quiso llevarse a personas externas a Imagen con ella, pero que no se lo permitieron. Además, aseguraron que tiene una rivalidad con Gustavo Adolfo Infante porque ella también le ha hecho entrevistas a figuras del medio artístico.

Paola Rojas asumió el reto de encabezar el noticiero De pisa y corre, que se transmite todas las mañanas por Imagen TV. Su antiguo conductor, Nacho Lozano, se fue al noticiero nocturno, para ocupar el lugar que dejó Ciro Gómez Leyva. / Alejandro Isunza / IG: @deprimeramanotv @depisaycorretv

Paola Rojas asegura que tiene libertad de hacer periodismo en Imagen Televisión

Paola accedió a hablar con nosotros de este tema. Nos dijo: “Ha sido un inicio emocionante. Tenía muchas ganas de regresar a hacer noticias en vivo, que es lo que más me apasiona. Es un gran lugar para hacer periodismo en este momento. Puedo hablar con libertad. El equipo está lleno de entusiasmo. Son muy jóvenes y estoy aprendiendo mucho porque hay que adaptarse a nuevas maneras de hacer las cosas”.

¿Es verdad que la mayoría del equipo se fue con Nacho Lozano? “Es natural que algunas personas se hayan ido con él. Ahorita estamos en la etapa de adaptarnos y seguir aprendiendo a colaborar. Yo incluso me estoy adaptando todavía al sistema de Imagen. Hasta en la parte de las computadoras, el equipo técnico es distinto. Hay todavía una curva de aprendizaje. Lo importante es que hay mucha disposición, y en el equipo me cuidan y me respetan mucho”.

¿Es cierto que quisiste traer a alguien para espectáculos y deportes y no los aceptaron? “Mi coconductor Hiram es buenísimo en todos sentidos. Eduardo Carrillo es muy gracioso. Rompe el esquema. Las noticias pueden ser tensas, pero con él todo se aligera. Estoy fascinada con mi equipo. Nunca se planteó traer a nadie de afuera porque si en Imagen hay mucho talento, ¿para qué moverle? Me los propusieron y dije: ‘Probemos. Vamos sintiéndonos y conociéndonos’”.

“Tenía muchas ganas de regresar a hacer noticias en vivo. Es lo que más me apasiona”. / Alejandro Isunza / IG: @deprimeramanotv @depisaycorretv

Paola Rojas por fin revela si tiene problemas con Gustavo Adolfo Infante

Dicen que hay problemas con Gustavo Adolfo Infante porque también le haces entrevistas a famosos: “Ahorita no nos hemos topado, pero sé que nos reiremos del tema. Y es que no he llegado a quitarle el lugar a nadie. No paso por encima de Gustavo ni de nadie. Busqué a Alejandro Fernández para que fuera mi padrino. Quería nada más que grabara un saludo, pero me dijo: ‘Vente al palenque’. Y ahí voy con cámaras, ya no fue un saludo sino una entrevista completa”.

Nacho Lozano y Gustavo Adolfo Infante son parte de Imagen Televisión / Alejandro Isunza / IG: @deprimeramanotv @depisaycorretv

Finalmente, le preguntamos sobre su relación con Marcelo Imposti, con quien luce muy contenta tras cuatro años juntos. Descartó que vayan a casarse: "¡Ay, no! Si estamos tan a gusto así, ¿para qué nos metemos en líos? Yo digo que lo que está bien, para qué le mueves. Y por las edades de los hijos, lo sensato es que cada uno viva en su casa y nos veamos siempre que estemos de buenas. Es un gran plan. Marcelo me ha aportado mucha felicidad y amor. Es súper cariñoso, divertido, discreto y respetuoso”, finalizó.

