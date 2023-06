Paola Suárez de Las Perdidas pide a Ferka “que le baje a sus humos” con Wendy Guevara

Paola Suárez y Wendy Guevara saltaron a la fama gracias al video de Las Perdidas por el que incluso ganaron un premio MTV MIAW.

Wendy Guevara se convirtió en una de las favoritas del público, pues su participación dentro de La casa de los famosos México dejó al descubierto su divertida forma de ser, por lo que logró robarse el corazón de la audiencia.

Sin embargo, parece ser que a Ferka no le agrada la líder de ‘Las Perdidas’, ya que en diversas ocasiones se le ha captado haciendo caras, así como comentarios despectivos hacia el físico y el género de Guevara.

Estas actitudes han sido reprochadas no solo por la misma Wendy, sino por sus compañeros del reality, el team infierno, sus fans y ahora por su entrañable amiga Paola Suárez, mejor conocida como ‘La Patitas’.

Recordemos que la amistad de Paola y Wendy viene de hace mucho tiempo, incluso antes de ser famosas tras grabar su video de ‘Las Perdidas’, por lo que mutuamente se han defendido a capa y espada y esta vez fue Paola quien sacó las garras por su amiga.

Y es que al estar dentro del reality, Wendy Guevara no puede ver todo lo que Ferka habla o hace a sus espaldas, pero Paola sí, por lo que en entrevista con Chisme No Like aseguró que Ferka no le agrada.

Wendy Guevara se ha ganado el cariño de muchos. / Facebook: Wendy Guevara

“Yo siento que a Ferka le molesta mucho el brillo de Wendy, su actitud, su fuerza y más para contar las cosas”, aseguró en una primera instancia.

Y añadió: “Ferka es muy criticonas, no sé, si oye estuviera y mirarla las actitudes, si le diría “y esa pinche cara que cule***”, yo soy muy directa”, y es que aseguró que ella a diferencia de Wendy sí dice las cosas como son, sin filtros y Wendy no.

Ferka dentro del reality se ha mostrado renuente a la amistad con Wendy. / Instagram: @ponchodenigris / @ferk_q

Y sin pensarlo le mandó un mensaje: para que se fuera calmando con su amiga, pues ella no es Wendy y sí la enfrentaría: “Que le baje a sus humos, si no me la voy a cachetear cuando salga”, finalizó.