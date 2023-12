Papá de Octavio Ocaña arremente contra periodista tras decir que su hijo perdió la vida al “dispararse solo”

La sentencia reciente de Leopoldo Azuara por homicidio doloso ha desencadenado una controversia impulsada por las interpretaciones divergentes sobre la trágica muerte del actor.

Carlos Jiménez, periodista, ha compartido una versión distinta a la sentencia oficial. Él argumenta que el policía fue condenado por homicidio culposo, afirmando que Ocaña se disparó accidentalmente tras un choque originado por la persecución policial. Esta narrativa contradice frontalmente lo expuesto por Octavio Pérez, el padre del fallecido.

“Chocaron la camioneta y provocaron que volcara la camioneta, y con la pistola que tenía en la mano se disparara (...) No se pudo comprobar. Es lo que dijo el papá del actor, que a Octavio lo bajaron de la camioneta. Le dispararon en el piso. Lo subieron. Eso fue algo que no se pudo comprobar ”, comentó Carlos Jiménez.

Papá de Octavio Ocaña reacciona a las declaraciones

Octavio papá del actor de ‘Vecinos’ no solo refuta las polémicas aseveraciones de Jiménez, sino que las desmiente con firmeza. Asegura que peritos independientes ratifican que los policías sacaron a Ocaña del vehículo y le dispararon, una versión opuesta a la presentada por el periodista.

Con tono enérgico, Pérez advierte a Jiménez que no interfiera en su búsqueda de justicia como padre que lucha por la verdad ante la pérdida de su hijo.

“Fue culpable de homicidio, culpable ya de homicidio doloso, no culposo. Traje peritos de fueras que se dedican a eso y encontraron que sí lo bajan y que lo matan. La juez lo encontró culpable de homicidio doloso”,comentó Octavio .

Las advertencias de Pérez hacia Jiménez han elevado la tensión. Pérez ha catalogado al periodista como conflictivo, reafirmando su compromiso con la verdad y su dolor como padre afligido.

“Ese periodista está mal. Este periodista se mete con todo el mundo. Se cree el mejor investigador. Pero no, amigo, conmigo no te metas. Nada más te lo digo porque tú no sabes cómo está la cosa. Yo soy un papá dolido; conmigo no te metas, así te lo digo. Yo no soy cualquier persona”, finalizó el papá de Octavio Ocaña.

