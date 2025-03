Paquita la del barrio predijo la muerte de querido actor y productor mexicano: “‘Hoy se va a morir”

La industria de la música se vistió de luto por la lamentable muerte de Paquita la del barrio, a los 77 años, el pasado 17 de febrero. El fallecimiento de la cantante de ranchero dejó un hueco en el corazón de sus fans. Sin embargo, sus allegados la han recordado con impactantes anécdotas. ¡Habría predicho la muerte de un famoso actor y productor!

El mánager de Francisca Viveros Barradas, Francisco Torres, reveló una fuerte declaración que hizo la artista mexicana en el pasado. Aunque mencionó que no le gustaba hablar de la muerte, lanzó un contundente comentario sobre el afamado productor que no pasó desapercibido. Se trata de Sergio Jiménez.

¿Paquita la del barrio predijo la muerte de un actor?

Mediante una entrevista con Matilde Obregón, Francisco Torres recordó cómo fueron los últimos momentos de vida de Paquita la del barrio. No obstante, lo que llamó la atención fue lo que dijo sobre la contundente predicción que hizo la cantante en cuanto al actor y productor, Sergio Jiménez.

De principio, Torres apuntó que a Paquita no le gustaba hablar de la muerte. No obstante, el productor de la telenovela ‘Velo de novia’ le hizo un fuerte comentario en alusión a este tema, el cual la hizo explotar y lanzar una polémica declaración.

“A Paquita no le gustaba tocar ese tema. No le gustaba que le regalaran flores. Cuando ella graba ‘Velo de novia’, llega el director Sergio Jiménez, pero con él no había ese click. Entonces, cuando deciden matarla en la novela, el director llegó con un clavel blanco y le dijo: ‘Mire, hoy se va a morir’. Y Paquita hirvió y, con todo respeto, le contestó: ‘Guárdeselo, a lo mejor a usted le hace falta antes’. Y a la semana lo encontraron muerto”.

Aunque no hubo una polémica por las palabras de Paquita en contra de Sergio Jiménez. La situación, actualmente, fue considerada como verdaderamente controversial. No obstante, Francisco no compartió cuál fue la reacción de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ ante la muerte del productor.

¿De qué murió Sergio Jiménez?

Sergio Jiménez, actor y director mexicano, falleció el 2 de enero de 2007 a los 69 años debido a un infarto fulminante. Jiménez, conocido por su trabajo como director de escena y maestro de actuación en Televisa, dirigió telenovelas como:



Velo de novia,

Rubí

Barrera de amor.

También tuvo una destacada carrera como actor en cine y televisión.

La muerte de Sergio Jiménez fue sorpresiva, pues no se tenían reportes previos de problemas de salud graves. Sus restos fueron velados en una funeraria de la Ciudad de México y recibió homenajes por su contribución a la industria del espectáculo.

