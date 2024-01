Pascacio N reaparece tras estar en la cárcel y le manda un mensaje a su ex, Irán Castillo

El actor Pascacio N ha estado envuelto en acusaciones de abuso por parte de las actrices Sarah Nichols y Vanessa Bauche.

Durante un tiempo estuvo en la cárcel por las acusaciones de Sarah y este 2024 reaparece ante todos los medios de comunicación para defenderse de los dichos en su contra.

Irán Castillo, su expareja, apoyó a Sarah Nichols en su denuncia y reprobó que el actor obtuviera su libertad y fijó su postura al respecto diciendo: “Es evidente que esto fue una corrupción de la sala del Tribunal Superior. ¡Confiamos en que las autoridades federales pongan una lupa a esto! Mi amiga Sarah Nichols fue brutalmente violentada y merece justicia”.

Ante este apoyo que Irán le dio a una de las denunciantes del actor, Pascacio N le mandó un mensaje a su ex:

“Lo único que puedo decir es que es triste ver que a una persona a quien le diste tanto amor, tanto a ella como a su hija, te desee el mal sin haberle hecho nada malo”.

Y hasta la retó a decir: “Si la empujé, si le grité, si le pegué, si algo le hice, no lo ha dicho porque no fue (no pasó). Nunca hice nada contra ella y hay una entrevista cuando recién terminamos donde se supo, donde ella misma dice: ‘Yo no tengo nada negativo qué decir de Pascacio’”.

Pascacio N e Irán Castillo: ¿Por qué terminaron?

Irán Castillo y Pascacio fueron pareja hace casi cuatro años. Pusieron fin a su relación tiempo antes de la pandemia. En su momento, trascendió que supuestamente Castillo terminó con él porque, durante su relación se comportó como un hombre celoso.

Si bien, presuntamente al principio era cariñoso, con el paso del tiempo se volvió controlador con la actriz e incluso, ella acuso que hasta había llegado a violentarla, por lo que ella dijo que quería solicitar una orden de restricción.

Irán le mostró su apoyo a su amiga Sarah Nichols en su lucha contra Pascacio / Instagram

En su momento, Pascacio dio su versión y según él, Irán terminó con la relación porque no toleró que él le dijera “sus verdades” respecto de las anteriores parejas que tuvo la actriz.

Por otra parte, cuando Sarah Nichols dio a conocer que había interpuesto la denuncia en contra de él, Castillo le manifestó su solidaridad, la cual, la hizo saber a través de sus redes sociales con el mensaje: “Te apoyamos bella. Sarah, no estás sola. Abrazo con cariño.”

Quien también tuvo una experiencia traumática con Pascacio N fue Ivonne Montero, pues, a ella se dijo que le gritaba incluso frente a su hija y la celaba. Afirmó en su momento la actriz que él la celaba por hombres que no existían.

