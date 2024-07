Patricio ‘N’: Aurea Zapata pide que no la juzguen por “tardar en denunciar” a su exesposo

La batalla legal entre Patricio ‘N’ y Aurea Zapata está muy lejos de terminar. Hace un poco más de dos años, la famosa actriz denunció a su exesposo por violencia familiar.

En medio de todo esto, Aurea inició una nueva querella en la que señala a Patricio de supuestamente haber abusado de sus hijas, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra.

A pesar de estas medidas cautelares, los abogados de Patricio ‘N’ lograron un amparo con el cual el actor no pisó la cárcel.

En tanto que la Fiscalía otorgó un plazo de seis meses para que ambas partes presenten sus pruebas pertinentes. Mientras tanto, Patricio tendrá que mantenerse alejado del domicilio de las menores y deberá ir a los juzgados a firmar mensualmente.

Patricio N / Archivo TVNotas / Instagram: @patricio

Aurea Zapata muestra video del supuesto maltrato de Patricio ‘N’

El pasado 27 de junio, Aurea Zapata conmocionó a todos al presentar un video que aparentemente muestra el maltrató que ella y sus hijas habrían vivido a lado de su exesposo, Patricio N.

En dicho clip, se puede escuchar al presentador gritarle a una de sus hijas hasta el punto de hacerla llorar. Ante esto, Zapata fue a ver lo que estaba pasando, lo que habría iniciado una fuerte discusión entre ellos.

Aurea Zapata pide que no la juzguen por “tardar en denunciar” a su exesposo

A casi una semana de haber mostrado el video, Aurea, en entrevista para ‘Ventaneando’ contó que se tardó en denunciar a Patricio por miedo a que le quitaran a sus hijas.

“Las víctimas tienen su tiempo. Yo me tardé 10 años en denunciarlo porque lo quería, porque estábamos amenazados, porque había g0lp3s, porque había muchas presiones de que me quitaría a mis niñas y me atreví”. Aurea Zapata

De acuerdo con la actriz, se enteró del supuesto abuso que Patricio habría ejercido en sus hijas durante el proceso por la denuncia que entabló por violencia, pues aparentemente las menores estaban muy reacias ante la idea de verlo.

“Hablo con mis hijas. La mayor (me decía): ‘Yo podría ver a mi papá, pero ahorita no lo quiero ver. Algún día (lo haría), pero en un cuarto lleno de policías’. Eso fue una bandera de decirme: ‘Mami, no’. La chiquita me dice: ‘Yo no lo quiero ver’”, indicó.

Aurea Zapata rompe en llanto al hablar del supuesto abuso de sus hijas

Al borde de las lágrimas, Aurea reveló que sus hijas ya no consideran a Patricio ‘N’ como un padre y asegura que, de haberse enterado antes de esta situación, lo habría denunciado desde hace mucho tiempo.

“Ya no le dicen papá. (Mi hija mayor me dijo) ‘Te voy a contar lo que nos hizo’. Yo no lo sabía. Si nos hubiéramos enterado de lo que les hacía, lo hubiera denunciado desde hace muchísimo tiempo. Yo me enteré por los exámenes psicológicos que la Fiscalía les realizó a mis hijas”, expresó.

Para finalizar, afirmó que el video y el testimonio de sus hijas son fuertes elementos para demostrar la culpabilidad de Patricio, por lo que lamenta que siga en libertad, pese a la gravedad del delito que se le imputa.

