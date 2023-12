Paulina Mercado da detalles de su salud tras la extracción de su tumor cerebral ¿Cuándo saldrá del hospital?

El pasado 11 de diciembre, Paulina Mercado se sometió a una cirugía para extraer un tumor cerebral que le detectaron recientemente. En ese momento, Gustavo Adolfo Infante reportó que el procedimiento salió bien y la presentadora se estaba recuperando.

Tras esto, la propia conductora compartió un video mediante las redes sociales de su novio, Juan Soler, en el que confirmó que la operación había sido “todo un éxito”.

“Fue muy sencillo sacar el tumorcito. No me raparon. Tengo aquí unas grapitas, pero todo está fantástico. Me siento súper contenta y agradecida, y con ganas de devorarme la vida. Agradecida de estar con este ser de luz (Juan Soler) que se ha portado impresionante conmigo”, indicó.

No te pierdas: Paulina Mercado reaparece en redes tras estar en terapia intensiva; este es su estado de salud

A tres días de haber sido hospitalizada, Paulina Mercado reveló que está muy contenta de no tener “más inquilinos” en su cerebro y adelantó que, probablemente, pueda regresar a su casa el día de hoy.

“Los doctores han sido fantásticos. El trato del hospital. Me he sentido apapachada. Estaba en un lugar muy noble. Fue muy fácil de extirpar. Estoy con todo el animo del mundo. Me duele poquito la cabeza y estoy muy cautelosa (con las grapas). Pero me siento increíble” Paulina Mercado en entrevista con Gustavo Adolfo Infante

Sobre los cuidados postoperatorios, señaló que sus doctores le prohibieron varias cosas como las actividades físicas y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, al menos hasta marzo del próximo año.

Te podía interesar: ¿En terapia intensiva? El estado de salud de Paulina Mercado luego de someterse a cirugía por tumor cerebral

¿Cuándo regresará a trabajar?

Durante la conversación, Paulina Mercado afirmó que podría regresar a sus actividades laborales a principios del próximo año, pues sus médicos aseguraron que su cirugía fue sumamente sencilla y hasta tardaron más en peinarla que en realizarla.

Paulina Mercado regresará pronto a trabajar / Intsgram: @paulinamercado007

¿Cómo fue el apoyo familiar?

La presentadora contó que trataba de estar positiva para aliviar las preocupaciones de sus dos hijos, quienes siempre estuvieron al pendiente de ella: “Han estado aquí todos los días. Muy lindos, muy amorosos. Son las cosas que importan”, señaló.

De igual forma, contó que el apoyo de Juan Soler fue fundamental para lidiar con esta situación, pues la estuvo acompañando, pese a sus compromisos laborales: “No me suelta un minuto. Como me ha sostenido, nos ha unido más. Es el hombre de mi vida”, concluyó.

Juan Soler y Paulina Mercado se unieron más en este adversidad / Instagram: @juansolervalls

Te recomendamos: Paulina Mercado entra al quirófano para la extracción de su tumor cerebral