Pedro Sola alarma a televidentes al aparecer con collarín en ‘Ventaneando’

El querido conductor Pedro Sola generó preocupación entre los televidentes al presentarse en ‘Ventaneando’ este martes 4 de febrero usando un collarín.

Para evitar especulaciones sobre su estado de salud, el propio presentador explicó el motivo detrás de su apariencia y aclaró que no se trata de un problema grave ni de otra caída, ni un accidente.

El conductor de TV Azteca reveló que recientemente cumplió 78 años, acudió a la ‘Clínica de vertigo, mareo y trastornos del equilibrio’, donde las pruebas médicas le provocaron molestias en el cuello, razón por la que los especialistas le recomendaron usar el collarín.

“Está muy aparatoso, pero no. Fui a la clínica del vértigo porque sufro de esto desde hace 50 años y entonces me manipulan. Me acuestan en una cama. Te voltean. Te mueven el cuello de un lado para otro y te están checando el vértigo”. Pedro Sola

Pedro Sola usa collarín en ‘Ventaneando’. / Captura de pantalla

A pesar de la preocupación de sus seguidores, Pedro Sola dejó en claro que no es nada grave y que pronto podrá retirarlo, pues solo tendrá que usarlo 24 horas para evitar molestias y posibles daños en dicha articulación.

“Como el cuello queda un poco lastimado, te ponen un collarín un día completo, y ya”. Pedro Sola

Pedrito Sola sufrió una aparatosa caída

Además de sus problemas de vértigo, el conductor compartió que el pasado 13 de enero sufrió una aparatosa caída en un centro comercial lo que le provocó diversas lesiones.

“El sábado me fui de bruces en un centro comercial. Me rompí un diente, el labio, tengo un moretón en una costilla (...) Estoy bien. Nada más me duele mucho la rodilla para caminar. Entonces traigo mi bastón que me llevo a los viajes”, relató.

Sola detalló que llevaba tenis cuando se le atoró el pie en un escalón, lo que provocó que perdiera el equilibrio y terminara golpeándose la rodilla, las manos y finalmente el rostro.

“Había un escalón pintado de amarillo, muy brilloso, yo llevaba tenis y se me atora en la parte de la entrada del escalón y me voy de boca. Primero pegué con la rodilla, después me di con las manos, pero me fui de boca (…) Me rompí un diente, el labio y tengo un moretón en una costilla”, explicó.

Pedro Sola cumpleaños / YT / IG

Pedro Sola relató su caída en ‘Ventaneando’

A pesar de lo aparatoso del accidente, Pedro Sola decidió no acudir al médico de inmediato, aunque aseguró que posteriormente se sometería a una revisión para descartar complicaciones.

“No pasó nada (...) Hoy en la tarde voy a ver al doctor. Tengo un moretón abajo de un pezón (...) Afortunadamente estoy bien. A ver qué me dicen. Me duele mucho la rodilla”.

Con su característico sentido del humor, Pedrito Sola minimizó la situación y aseguró que, tras su caída, continuó con sus compras como si nada hubiera pasado.

“Yo me revisé solo. Se me hizo un chichón en la rodilla, que me estuve sobando y se me quitó de inmediato. Me duele, pero no pasó nada. Me fui a hacer mis compras. ¡Cómo que a descansar!”, concluyó Pedrito.

