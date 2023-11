Pedro Sola critica a Christian Chávez por “copiarle” el outfit a Thalía: “Cosa horrible”

Recientemente, RBD se presentó en el Estado 3 de Marzo de Guadalajara, como parte de su gira de despedida Soy rebelde tour. En dicho show, Christian Chávez sorprendió a todos al usar un atuendo inspirado en Thalía.

El famoso cantante lució un top con un par de guitarras, idéntico al que portó la intérprete de Arrasando en 1997 para promocionar su sencillo Amor a la mexicana.

Si bien muchos fans de la agrupación aplaudieron el homenaje a la cantante, Pedro Sola no solo se mostró en desacuerdo por la elección de Chávez, sino que también aseguró que había sido una “cosa horrible”.

Durante una transmisión de Ventaneando, el polémico conductor afirmó que no tenía nada en contra del integrante de la afamada agrupación, pero que no le pareció la “copia” que le hizo a la icónica vestimenta de Thalía.

“RBD conquistó Guadalajara, como ha conquistado todos los escenarios donde se ha presentado. Pero vean algo que verdaderamente ya me parece una cosa horrible. Christian Chávez, que es un tipo que me cae muy bien, con un brassier. Vean ustedes”, expresó.

Pese a que Linet Puente intentó explicarle que todo había sido un homenaje para la también actriz y no una “copia”, Pedrito simplemente siguió en su postura y opinó que no era “correcto”.

En un intento por calmar el debate, Mónica Castañeda señaló que cada persona tiene el derecho de expresar lo que piensa: “Más allá de defenderlo, también se vale decir te gusta o no te gusta. Creo que Christian le pone todo el entusiasmo, pero a mí tampoco me gusta. Creo que no hay necesidad”, puntualizó.

Pedro Sola aseguró que Christian cometió un error al copiarle a Thalía / Instagram: @VentaneandoUno



¿Qué dijo Thalía sobre el homenaje de Christian Chávez?

A diferencia de Pedro Sola y Mónica Castañeda, Thalía se mostró sumamente feliz por el homenaje de Christian Chávez. Incluso, compartió en Instagram una foto comparativa entre su top y el que usó el cantante, junto a unos emoticones de cara feliz.

Así reaccionó Thalía al outfit de Christian Chávez / Instagram: @Thalía

Cabe destacar que Christian ha generado mucho debate en redes sociales debido a los outfits que suele escoger para diversos eventos o presentaciones. Uno de los más polémicos fue cuando portó un traje de charro color rosa.

En ese entonces, el artista recibió muchas críticas y hasta un mensaje por parte Luisa Echeverría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, quien le pedía que se apegara a los lineamientos para vestir un traje charro.

En aquel entonces, Chávez simplemente se limitó a decir: “Veo que muchas personas se ofendieron por usar un traje que no es un traje de charro, quiero aclarar; el traje de charro tiene otras características”.

Hasta el momento Christian Chávez no ha reaccionado a los comentarios de Pedrito. ¿Será que lo hará?

