Pedro Sola quiere que esta celebridad de ‘Aventurera’ lo invite a bailar a la pista

Hace unos días se anunció por todo lo alto el estreno de “Aventurera”, obra que Juan Osorio trae de vuelta con un elenco estelar conformado por Irina Baeva, Emmanuel Palomares, Daniel Elbittar, Olga Breeskin, Salvador Sánchez, Nicola Porcella, entre otros.

Como te lo contamos este martes de TVNotas, la obra estrenará el próximo 20 de junio en el Salón Ángeles, donde el público podrá disfrutar de esta nueva versión que rendirá homenaje a Carmen Salinas, quien participó en la obra durante más de 20 años.

Pedro Sola ansía estar en la primera fila

Sin duda muchos están a la espera de este nuevo estreno, entre ellos Pedro Sola, quien manifestó en un video compartido en las redes de ‘Ventaneando’ que desea estar en la primera fila de esta obra musical.

Mira: ¡Regresa ‘Aventurera’ con Irina Baeva! “Estoy saliendo de mi zona de confort. Es un riesgo muy grande”

Francisco Mancerca, Archivo TVNotas, Redes sociales

El querido conductor también compartió con Ricardo Manjarrez, su deseo de ser invitado a bailar durante la obra. Pedro Sola expresó su anhelo de que Irina Baeva lo saque a bailar, recordando con cariño que Carmen Salinas intentó invitarlo a bailar en una ocasión, pero él ya había dejado el teatro.

“Para estar en la primera fila y que Irina Baeva me saque a bailar a la pista. Cuando fui, Carmelita Salinas no me sacó porque me fui antes del teatro y me buscó, pero ya no estaba”, dijo Pedro Sola.

Además, reveló que le encantaría que Olga Breeskin, la violinista, bailarina y vedette mexicana, también se anime a invitarlo a bailar en la obra.

Checa: Ángela Aguilar se tatuó en Roma durante su viaje con Nodal y causó polémica

¿De qué trata ‘Aventurera’?

“Aventurera” está basada en la película original mexicana de 1950, protagonizada por Ninón Sevilla y Andrea Palma. Esta obra es un representante icónico del cine de rumberas de la Época de Oro del cine mexicano.

En la historia, “Elena Tejero” queda sola tras la muerte de su padre, quien fallece al descubrir que su esposa huyó con su amante. Elena se traslada a Ciudad Juárez en busca de trabajo y termina trabajando para “Lucio” en el cabaret de “Rosaura” durante seis meses. Más tarde, se muda a Guadalajara.

“Rosaura” tratará mal a Elena, quien eventualmente escapa con Lucio, aunque éste termina en la cárcel. Elena se dirige a la Ciudad de México, donde trabaja como vedette y conoce a Mario. Él se enamora de ella, sin imaginar lo que el destino les tiene preparado cuando deciden casarse.

Mira: Elizabeth Gutiérrez y William Levy: Filtran detalles del acuerdo de manutención que la actriz pide al actor