Pedro Sola regaña a Daniel Bisogno por no haber hecho su testamento

Los últimos dos años han sido sumamente difíciles para Daniel Bisogno, quien enfrentó serios problemas de salud que lo han llevado a estar hospitalizado en febrero y marzo, incluso ha estado en terapia intensiva por más de 25 días.

El querido conductor y actor ha mejorado notablemente desde entonces, y está a la espera un trasplante de hígado. En medio de su recuperación, el conductor de ‘Ventaneando’ se encontró en una situación inesperada durante una transmisión en vivo.

Pedro Sola, su compañero de programa, reprendió a Bisogno por no haber hecho su testamento, una promesa que había pospuesto durante mucho tiempo. Este momento ocurrió después de la presentación de una entrevista con Ana Bárbara, quien narró cómo estuvo a punto de perder la vida en el mar de Cancún. Junto a Fey, Ana Bárbara enfatizó la importancia de tener los asuntos legales en orden, incluido el testamento.

Pedro Sola y Daniel Bisogno / Captura de pantalla

Así fue el regaño de Pedro Sola a Daniel Bisogno durante e programa

Al regresar de la entrevista, Bisogno admitió que aún no había realizado su testamento, a pesar de su reciente experiencia cercana a la muerte. “Yo en esas ando”, comentó.

Pedro Sola no dudó en recordarle que había prometido hacer su testamento desde hace tres años:“Hace tres años que andas”, dijo Pedro Sola en tono de regaño.

“Ya me andas zopiloteando”, respondió Bisogno y Sola aclaró que no era eso e insistió en la urgencia de no esperar, destacando la rapidez del proceso.

Linet Puente también apoyó a Sola recordándole a Bisogno la importancia de cumplir con esa responsabilidad. En un intento de desviar la atención, Bisogno cuestionó a Puente sobre su propio testamento, a lo que ella respondió afirmativamente, asegurando que lo tenía listo para su hijo.

Pedro Sola añadió que incluso él había tenido que actualizar su testamento debido a la pérdida de algunas personas cercanas.

Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia y presentó un cuadro hepático. / Instagram: Daniel Bisogno

Finalmente, Ricardo Manjarrez confesó que tampoco había hecho su testamento, pero se comprometió a realizarlo pronto.

