Tunden a Nodal por nuevo look en pasarela de la Semana de la Moda en París

Nodal continúa siendo tema de conversación en las redes sociales. El cantante ha protagonizado hasta memes por dar inicio a una nueva relación romántica con Ángela Aguilar a menos de un mes de haber terminado con Cazzu, la madre de su hija.

Sin embargo, hay una nueva polémica alrededor del cantante, ahora porque estrenó look en la Semana de la Moda en París.

Nodal fue invitado a la pasarela de unos importantes diseñadores y mostró su lado más fashion cambiando su imagen a como suele verse.

Así apareció en la pasarela / Instagram

Critican el nuevo estilo de Christian Nodal

El cantante optó por un estilo gótico en una ocasión y otra en uno inspirado en la época de los 90 en Hollywood.

No obstante, el atuendo que usó le valieron muchas críticas en redes sociales en donde le dejaron claro que no le favorecía en nada, a pesar de que luego de su ruptura de Belinda, el cantante comenzó a ponerse en forma y bajar de peso.

Este fue otro look / Instagram

Nodal y su nuevo look / Instagram

“Bien claro y tajante es el dicho de que aunque la mona se visa de seda, mona se queda. Si no fuera famoso, me lo encuentro en la calle y creería que me va a asaltar”, “Esa ropa podrá contar milles de dólares, pero se ve horrible, en sus inicios antes de que se desgraciara la jeta y se entregará a los excesos, lucia bastante bien, pero ahora parece que se lo asesora un niño de 3 años, claro el porte tampoco le ayuda”, “el que es feo es feo, nada que hacer”, “parece pordiosero con esa ropa que es carísima”, “nada de estilo”, “culpen al manager porque él ni p… idea de dónde está o qué hace ahí”, fueron algunos de los comentarios en redes.

También llamó la atención que acudió al evento sin su nueva novia, a pesar de que la cantante viajó con él a París y fueron vistos en un parque de diversiones.

