Pedro Sola sigue padeciendo estragos del Covid: Esta es la secuela que le dejó el virus

Pedro Sola, uno de los rostros más emblemáticos de ‘Ventaneando’, volvió a estar en el centro de la atención, no solo por el reciente regaño de Pati Chapoy en plena transmisión en vivo, sino por una revelación sobre su salud que dejó perplejos a los televidentes: sigue enfrentando secuelas del Covid-19, años después de haberse contagiado.

En la emisión del viernes 18 de abril de 2025, el conductor de 78 años habló abiertamente de los problemas de salud que arrastra desde que contrajo la enfermedad. Su testimonio, cargado de sinceridad y cierta resignación, dejó claro que el virus sigue cobrando factura.

“Ahora con lo del Covid-19 que tuvimos hace años y que tuve yo, me quedé con un sabor de boca muy raro, hay cosas que no me saben como yo me acuerdo que sabían antes”, dijo durante la transmisión.

Además del sabor alterado, Pedro reveló que también su olfato no volvió a ser el mismo.

“Hay cosas que no huelo. Yo sí tengo olfato, pero hay olores que no alcanzo a oler”, expresó.

¿Cuándo le dio Covid-19 a Pedro Sola?

Pedro Sola compartió que en 2021 se contagió por primera vez, pese a estar completamente vacunado. El virus, en su variante Delta, le provocó síntomas menos graves gracias a su esquema de inmunización. Sin embargo, en 2023 volvió a enfermarse.

“He vuelto, de un álgido Covid-19 que me volvió a dar. ¡Ay, qué lata!, la segunda”, comentó con su característico tono. Pero lo más preocupante fueron las secuelas que confesó aún padecer aún dos años después.

Otros problemas de salud de Pedro Sola

Las secuelas del Covid-19 no son las únicas alertas sobre el estado de salud del conductor de ‘Ventaneando’. En los últimos meses, ha enfrentado varios episodios que han generado inquietud entre sus seguidores. A principios de este año, Pedro Sola sufrió una caída que le provocó la ruptura de un diente y lo obligó a aparecer con bastón en el programa.

Pedro Sola aparece con collarín en ‘Ventaneando’. / Captura de pantalla

Semanas después, volvió a preocupar al presentarse con un collarín cervical. Él mismo explicó que fue una medida preventiva tras acudir a la Clínica de Vértigo, Mareo y Trastornos del Equilibrio, donde se sometió a exámenes intensivos.

“Me lo recomendaron por un día, como precaución”, aclaró en ese momento.

A pesar de estos contratiempos, Pedro Sola asegura que cuida mucho su salud y lo cierto es que para sus 78 años, el conductor sigue vigente en ‘Ventaneando’ programa en el que casi nunca falta y también genera contenido en sus redes sociales, donde se ha ganado la simpatía del público juvenil.

