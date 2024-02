Pepe Aguilar critica a Bad Bunny por montar a caballo en un concierto, pero ¿lo defiende de PETA?

Durante el pasado fin de semana, Bad Bunny dio mucho de qué hablar por usar a un caballo en uno de sus conciertos en Estados Unidos. El artista entró al estadio Delta Center montando a dicho animal.

Si bien los presentes se mostraron muy emocionados ante la peculiar entrada, gran parte de los internautas no dudaron en criticar al intérprete de Ojitos lindos y acusarlo de “maltrato animal”.

Incluso, la famosa asociación PETA se involucró en el asunto y reprobaron la acción del puertorriqueño. A través de redes sociales, la organización le señaló al artista que los animales suelen estresarse ante el ruido excesivo y las luces de los conciertos.

“Bad Bunny, ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz, y no ser usados para tu espectáculo”. PETA

Definitivamente no “estamos bien” con este acto irresponsable. Bad Bunny ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ.



Cabe resaltar que el ‘Conejito malo’ incluyó un caballo en sus presentaciones como parte de la temática visual del oeste de su nuevo disco, ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’.

En medio de todo esto, Pepe Aguilar hizo una contundente crítica en contra de Bad Bunny por lo sucedido. No obstante, también arremetió contra PETA por su mensaje hacia el cantante, ¿acaso lo defendió?

¿Pepe Aguilar defendió a Bad Bunny de PETA?

A través de una emisión reciente del programa Todo para la mujer, el intérprete de Por mujeres como tú aseguró que el reguetonero no “montó” bien al caballo, ya que, a su perspectiva, se ve que nunca lo ha hecho.

“Está bien wey. No lo debió de haber hecho porque no sabe montar y se vio mal, como no sabe montar, no tiene ni idea”, expresó.

Sin embargo, puntualizó que el caballo no lucía “estresado”, como PETA aseguró en su post, y resaltó que hay animales que son “entrenados” especialmente para uso artístico.

“Tienen que saber a qué meterse porque ese caballo no tenía ninguna bronca, ¿o qué?, ¿se metieron a la cabeza del caballo para sentir los nervios que él sentía por el humo y el aire de la arena? Por favor, no digamos payasadas, el caballo no tenía el problema” Pepe Aguilar

Para finalizar, reiteró que “el único que estuvo mal” fue el cantante por montar a caballo cuando, al parecer, no tiene experiencia y, aunque aclaró que apoya a PETA, sostuvo que “a veces se pasan”.

