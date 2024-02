Ángela Aguilar vuelve a crear polémica al confesar que la sopa instantánea la mantiene flaca

Ángela Aguilar se ha mostrado auténtica desde que inició su carrera musical tal. Sin embargo, la joven se ha metido en problemas frecuentemente por sus ocurrentes e inofensivos comentarios. Estos , en muchas ocasiones no han sido bien recibidos por el público.

Recordemos que la menor de la familia de Pepe Aguilar estuvo en boca de todos y fue criticada por decir que tenía un porcentaje de sangre argentina apoyando a la selección de futbol diciendo que estaba muy orgullosa de su triunfo en el mundial.

Ángela Aguilar se volvió el objeto de memes por decir que era 25% argentina. / Instagram: @angela_aguilar

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

Esta vez, Ángela vuelve a ser motivo de conversación porque en su paso por la alfombra roja de premio Lo nuestro hizo una confesión que por más sencilla que parezca ha causado curiosidad.

La prensa le preguntó cuál sería un dato que la gente no se imagina de ella, así que respondió: “La gente no se imagina que… soy simpática”, bromeó por las críticas que ha recibido.

Pero retomó haciendo una inusual confesión, “la gente no se imagina que me gusta la Maruchan. La sopa instantánea. Me fascina y es lo único que pido en mi catering”, reveló.

Y no solo eso, Ángela indicó entre risas que ese es su secreto para mantenerse flaquita.

Ángela hizo una confesión en Premio lo nuestro que dio de qué hablar / Instagram

En redes sociales este comentario ya causó revuelo como era de esperarse y aunque hay quienes la critican, hay otros que dicen que solo se trató de un comentario divertido.

Ángela Aguilar y su fascinación por la sopa instantánea

No es un secreto que a la hija menor de Pepe Aguilar le encanta la sopa Maruchan. De hecho en una ocasión la marca se contactó con ella por su aniversario y le mandaron un paquete de sopas agradeciendo su preferencia.

