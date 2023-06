Pepillo Origel ‘aplaca’ a Pedro Sola por andar hablando de él

Juan José Origel confesó que no le gustó que Pedro Sola hablara sobre él y anduviera, “hablando cosas”.

Luego de que Pedro Sola hablara recientemente en unas ocasiones de Juan José Origel, exconductor de Ventaneando, este ya le respondió a través del programa Con Permiso y hasta Martha Figueroa comentó.

Todo sucedió cuando hablaban sobre Marco Antonio Regil, quien se definió como ‘sapiosexual’ en una entrevista con Pati Chapoy, por lo que estaban hablando de las terapias psicológicas y su efectividad, y Pepillo sacó a la mesa el tema con Pedro Sola.

“A mí no me cae bien Pedro, porque anda hablando cosas que no debe de andar diciendo, yo ya le dije”, mencionó haciendo señas de ‘broma’.

Por lo que continuó, “a mí no me importa (lo que digan), ¿tú crees que a estas alturas del partido me va a importar que hablen de mí? todo lo que quieran, digan, hagan lo que quieran mira, yo ya voy de salida”.

Es por eso que Pepillo hizo un brindis por aquellas personas, a manera de ‘terapia’, “salud por todos los que han hablado y han despotricado y han hecho de mí lo que han querido”.

Pepillo le respondió a Pedro Sola con una copa de vino / Instagram: @juanjoseorigel

Momentos después, Martha cuestionó a Pepillo sobre si prefería entonces ‘desahogarse’ con una copa de vino, que en terapia y el conductor comentó, "(pues claro que prefiero esto) te tomas tu copa, mandas a la ch..gada a la gente y listo”.

El programa continuó y casi al final, Pepillo volvió a hablar del tema diciendo, “yo sé perdonar... hay que saber perdonar aunque te ofendan”.

Entre risas, Martha Figueroa comentó, “ahí les hablan Pati y Pedro, no anden de chistosos”.

¿Qué dijo Pedro Sola de Pepillo Origel?

Hace unos días, Pedro Sola y Pati Chapoy hablaron en 3 ocasiones sobre el programa piloto de Ventaneando.

En una de ellas que fue en el canal de YouTube de la titular del programa de espectáculos, Pedrito comentó que ni se acordaba del nombre de Daniel García, conductor que apareció junto a Chapoy, Pepillo, Martha y Pedro en el programa piloto de Ventaneando.

Igualmente, mencionaron que Pati no iba a estar originalmente en el programa, sin embargo vio inexpertos a todos para llevar el programa y Ricardo Salinas Pliego dio luz verde al proyecto, pero le pidió a Chapoy que se quedara a cuadro, “Tú no ibas a estar en el programa, tú ibas nadas más a conducirnos, a dirigir la escena, pero de repente te diste cuenta que ninguno de los que estamos ahí sentados teníamos la experiencia para hacerlo y decidiste sentarte y llevar la voz cantante”, indicó Pedro.

En otra entrevista con Pinky Promise, Pedro Sola reveló que Pepillo había llevado a un novio a quien Sola describió como ‘tonto’, “Tú invitaste a Juan José Origel, y él trajo a un novio muy guapo, que afortunadamente era muy tonto”, dijo en la entrevista mientras Daniel Bisogno trataba de silenciarlo, sin embargo Pati Chapoy contestó, “pues es que es la verdad... sí es cierto, eran Pedro, Juanjo, el novio y Martha Figueroa”.

Y en otro momento a través de Ventaneando, Pedrito también habló sobre cómo fue trabajar con Pepillo, “en ese piloto Juan José Origel, era así como si fuera maestra de escuela y es un diablo, bueno, ya no, se volvió como (penoso), ahora todo le da vergüenza”.