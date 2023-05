Marco Antonio Regil se declara sapiosexual... ¿Qué es?

Marco Antonio Regil reveló que aprendió a ser su propio terapeuta.

El conductor, locutor y terapeuta, Marco Antonio Regil abrió su corazón sobre diversos momentos de su vida, tanto desde su infancia hasta el momento en que pensó llegar al altar y cómo es que no se pudo dar ese gran paso en su vida, así como lo mucho que esto afectó a su forma de percibir a las mujeres y su identidad sexual.

En entrevista con Paty Chapoy, el conductor de televisión mencionó que hace tiempo estuvo a punto de llegar al altar, pero decidió no dar el ‘sí acepto’ luego de que su pareja en ese momento le dijera que buscaba que la mantuviera, algo con lo que él no estuvo de acuerdo.

Marco Antonio Regil se sincera sobre qué le parece atractivo de una mujer / Instagram: @marcoantonioregil

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Marco Antonio Regil terminó por aceptar que actualmente se identifica como un sapiosexual, generando la incertidumbre en más de uno de los espectadores sobre qué es sapiosexual, aunque esto no evita que se fije en ‘taconcitos, una faldita, la energía femenina, que hablen bonito’.

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente”, inició.

“Existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”, agregó Marco Antonio Regil.

¿Qué es sapiosexual?

De acuerdo con varios especialistas y con el mismo Marco Antonio Regil, quien estudió en la Universidad de Santa Mónica e hizo una maestría en Psicología Emocional, el término sapiosexual significa la atracción por la forma de pensar y las capacidades cognitivas que favorecen el aprendizaje de alguien.

Es decir, que la gente se enamora de personas que resultan misteriosas o que no se les conoce bien. “Nos atraen, pues, las personas complejas, aquellas que nuestra mente no es capaz de abarcar en una sola conversación”, dijo Marco Antonio Regil.

Otras cosas que no sabías de Marco Antonio Regil

En la misma entrevista con Pati Chapoy, el locutor también recordó que cuando su madre estaba embarazada de él, pensó en más de una ocasión en no tenerlo, por lo que en tres ocasiones casi lo intentó.

Así mismo, el famoso recordó cómo fue la primera vez que tomó un micrófono a los 15 años, durante un concurso de locución, momento en que comprendió que era eso lo que él quería hacer en su vida, aunque esto también implicó que tuviera que “que picar piedra para llegar hasta donde está”.